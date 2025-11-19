19 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FATALIDADE

Serralheiro cai de telhado e morre no Parque Universitário

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo
Viatura do Samu: o óbito foi constatado no local do acidente
Viatura do Samu: o óbito foi constatado no local do acidente

Um serralheiro, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu na tarde desta quarta-feira, 19, após cair do telhado — de aproximadamente 6 metros — de um sítio na avenida Armando Salles de Oliveira, no Parque Universitário, em Franca.

A vítima estaria realizando manutenção no telhado quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, caiu e bateu a cabeça. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o homem não resistiu.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi chamado, e o médico da USA (Unidade de Suporte Avançado) constatou o óbito no local.

A propriedade foi isolada e uma equipe da Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia e registrar o boletim de ocorrência.

O corpo da vítima será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

Recorrência

Também nesta quarta-feira, um idoso de 68 anos, morador do bairro City Petrópolis, ficou ferido após cair de cerca de 4 metros de altura enquanto realizava um reparo no telhado de sua casa.

Este é o terceiro acidente fatal envolvendo pessoas que trabalhavam em obras.

No começo do mês, um pedreiro morreu após um muro cair sobre sua cabeça no Centro da cidade, e um idoso morreu após ser eletrocutado em uma manutenção de caixa-d'água no Jardim Brasilândia.

Matéria em atualização.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários