Um serralheiro, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu na tarde desta quarta-feira, 19, após cair do telhado — de aproximadamente 6 metros — de um sítio na avenida Armando Salles de Oliveira, no Parque Universitário, em Franca.
A vítima estaria realizando manutenção no telhado quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, caiu e bateu a cabeça. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o homem não resistiu.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi chamado, e o médico da USA (Unidade de Suporte Avançado) constatou o óbito no local.
A propriedade foi isolada e uma equipe da Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia e registrar o boletim de ocorrência.
O corpo da vítima será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).
Recorrência
Também nesta quarta-feira, um idoso de 68 anos, morador do bairro City Petrópolis, ficou ferido após cair de cerca de 4 metros de altura enquanto realizava um reparo no telhado de sua casa.
Este é o terceiro acidente fatal envolvendo pessoas que trabalhavam em obras.
No começo do mês, um pedreiro morreu após um muro cair sobre sua cabeça no Centro da cidade, e um idoso morreu após ser eletrocutado em uma manutenção de caixa-d'água no Jardim Brasilândia.
Matéria em atualização.
