Um serralheiro, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu na tarde desta quarta-feira, 19, após cair do telhado — de aproximadamente 6 metros — de um sítio na avenida Armando Salles de Oliveira, no Parque Universitário, em Franca.

A vítima estaria realizando manutenção no telhado quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, caiu e bateu a cabeça. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o homem não resistiu.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi chamado, e o médico da USA (Unidade de Suporte Avançado) constatou o óbito no local.