A Polícia Militar Rodoviária deu início, nesta quarta-feira, 19, a uma operação especial de fiscalização nas estradas da região de Franca. A mobilização ocorre em virtude do feriado prolongado em decorrência do Dia da Consciência Negra, nesta quinta-feira, 20.
A ação permanecerá ativa até as 23h59 de domingo, 23, período em que se espera um aumento significativo no fluxo de veículos nas principais rodovias e vias de acesso da região.
Rodovias monitoradas
Segundo a corporação, as equipes rodoviárias intensificarão o patrulhamento e as abordagens nas vias que concentram o maior volume de tráfego:
- Rodovia Cândido Portinari (SP-334)
- Rodovia Fábio Talarico (SP-345)
- Rodovia Ronan Rocha (SP-345)
O objetivo central é coibir infrações de trânsito, reduzir o número de acidentes e garantir maior segurança aos usuários.
Vicinais também terão fiscalização
Paralelamente ao trabalho nas pistas principais, a Polícia Militar atuará nas rodovias vicinais, reforçando a presença policial em trechos que ligam bairros rurais e municípios vizinhos.
Estarão sob fiscalização vias como:
- Felipe Calixto
- Nestor Ferreira
- Tancredo Neves
- Estrada do Fundão
- João Traficante
O que será fiscalizado?
Durante a operação, os policiais realizarão:
- Testes de alcoolemia (bafômetro);
- Fiscalização de excesso de velocidade;
- Verificação de licenças e documentos obrigatórios.
A Polícia Militar reforça que medidas preventivas por parte dos motoristas são fundamentais, como o uso do cinto de segurança (inclusive no banco traseiro), o respeito à sinalização e a manutenção adequada do veículo antes de pegar a estrada.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.