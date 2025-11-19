19 de novembro de 2025
SEGURANÇA

Polícia fiscaliza rodovias da região em feriado prolongado

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Governo do Estado
Agente de segurança realizando bafômetro em motociclista
A Polícia Militar Rodoviária deu início, nesta quarta-feira, 19, a uma operação especial de fiscalização nas estradas da região de Franca. A mobilização ocorre em virtude do feriado prolongado em decorrência do Dia da Consciência Negra, nesta quinta-feira, 20.

A ação permanecerá ativa até as 23h59 de domingo, 23, período em que se espera um aumento significativo no fluxo de veículos nas principais rodovias e vias de acesso da região.

Rodovias monitoradas

Segundo a corporação, as equipes rodoviárias intensificarão o patrulhamento e as abordagens nas vias que concentram o maior volume de tráfego:

  • Rodovia Cândido Portinari (SP-334)
  • Rodovia Fábio Talarico (SP-345)
  • Rodovia Ronan Rocha (SP-345)

O objetivo central é coibir infrações de trânsito, reduzir o número de acidentes e garantir maior segurança aos usuários.

Vicinais também terão fiscalização

Paralelamente ao trabalho nas pistas principais, a Polícia Militar atuará nas rodovias vicinais, reforçando a presença policial em trechos que ligam bairros rurais e municípios vizinhos.

Estarão sob fiscalização vias como:

  • Felipe Calixto
  • Nestor Ferreira
  • Tancredo Neves
  • Estrada do Fundão
  • João Traficante

O que será fiscalizado?

Durante a operação, os policiais realizarão:

  • Testes de alcoolemia (bafômetro);
  • Fiscalização de excesso de velocidade;
  • Verificação de licenças e documentos obrigatórios.

A Polícia Militar reforça que medidas preventivas por parte dos motoristas são fundamentais, como o uso do cinto de segurança (inclusive no banco traseiro), o respeito à sinalização e a manutenção adequada do veículo antes de pegar a estrada.

