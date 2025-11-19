A Polícia Militar Rodoviária deu início, nesta quarta-feira, 19, a uma operação especial de fiscalização nas estradas da região de Franca. A mobilização ocorre em virtude do feriado prolongado em decorrência do Dia da Consciência Negra, nesta quinta-feira, 20.

A ação permanecerá ativa até as 23h59 de domingo, 23, período em que se espera um aumento significativo no fluxo de veículos nas principais rodovias e vias de acesso da região.

Rodovias monitoradas

Segundo a corporação, as equipes rodoviárias intensificarão o patrulhamento e as abordagens nas vias que concentram o maior volume de tráfego: