A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca e o padre Ovídio José Alves de Andrade, fundador da entidade, foram homenageados com o Colar de Honra ao Mérito Legislativo, concedido pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), em sessão solene realizada na última sexta-feira, 14.

Padre Ovídio agradeceu o reconhecimento e afirmou que suas ações só foram possíveis com a ajuda de seus parceiros. "Foi um trabalho feito por várias mãos que construíram essa história de 42 anos em Franca. Eu acreditei e pessoas do meu lado abraçaram a ideia em favor da vida de crianças, adolescentes e vulneráveis. Juntos, nós pudemos construir uma história que marcou em todos os sentidos."

Participaram da cerimônia em São Paulo o padre Antônio de Pádua, “Toninho”, e um grupo de crianças que são atendidas pela entidade em Franca. "Em tempos de tantos desafios sociais, esta Pastoral se destaca por colocar no centro aqueles que mais precisam: nossas crianças, adolescentes e jovens, especialmente os mais vulneráveis", destacou o padre Toninho, vigário judicial e presidente do Tribunal Eclesiástico da Diocese de Franca.