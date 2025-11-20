A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca e o padre Ovídio José Alves de Andrade, fundador da entidade, foram homenageados com o Colar de Honra ao Mérito Legislativo, concedido pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), em sessão solene realizada na última sexta-feira, 14.
Padre Ovídio agradeceu o reconhecimento e afirmou que suas ações só foram possíveis com a ajuda de seus parceiros. "Foi um trabalho feito por várias mãos que construíram essa história de 42 anos em Franca. Eu acreditei e pessoas do meu lado abraçaram a ideia em favor da vida de crianças, adolescentes e vulneráveis. Juntos, nós pudemos construir uma história que marcou em todos os sentidos."
Participaram da cerimônia em São Paulo o padre Antônio de Pádua, “Toninho”, e um grupo de crianças que são atendidas pela entidade em Franca. "Em tempos de tantos desafios sociais, esta Pastoral se destaca por colocar no centro aqueles que mais precisam: nossas crianças, adolescentes e jovens, especialmente os mais vulneráveis", destacou o padre Toninho, vigário judicial e presidente do Tribunal Eclesiástico da Diocese de Franca.
A Pastoral do Menor de Franca foi fundada em 1983. Hoje, atende mais de 3,5 mil pessoas diariamente em 19 espaços na cidade e região, com o apoio de quase 700 colaboradores diretos.
A homenagem é a mais alta honraria concedida pela Alesp a cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento social, cultural ou econômico do estado. A proposta foi do deputado Teonilio Barba (PT).
