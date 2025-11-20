20 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ÚLTIMA SEMANA

Franca tem baixa adesão na escolha de cursos do Provão Paulista

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Governo do Estado
Aluno fazendo inscrição em curso no Provão Paulista
Aluno fazendo inscrição em curso no Provão Paulista

Estudantes de Franca matriculados na 3ª série do Ensino Médio que prestaram o Provão Paulista Seriado têm até o dia 28 de novembro para definir seus cursos de preferência. O registro é obrigatório para a classificação nas mais de 15 mil vagas oferecidas em universidades públicas.

Dados da Seduc-SP (Secretaria Estadual de Educação) acendem um alerta para a cidade: em Franca, dos 3,5 mil estudantes elegíveis, apenas 42% selecionaram os cursos até o momento.

O percentual está abaixo da média estadual de 63,46%. O destaque positivo fica para a região de Ourinhos, que lidera o ranking com 94,06% dos estudantes com cursos definidos.

Como escolher os cursos?

O procedimento deve ser feito exclusivamente pelo portal do Provão Paulista Seriado (clique aqui).

O aluno deve indicar quatro cursos de preferência. Cada estudante pode escolher, no máximo, dois cursos por universidade.

Por exemplo: se o aluno escolher Economia e História na USP (Universidade de São Paulo), as duas opções restantes (3ª e 4ª) devem ser obrigatoriamente em outras instituições, como Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) ou Fatec (Faculdade de Tecnologia).

Para acessar o sistema, alunos da rede estadual e Etecs devem usar o RA (Registro do Aluno). Estudantes de outras redes acessam com o CPF. Uma novidade neste ano é um filtro que permite ver os cursos disponíveis nas unidades mais próximas da residência do aluno.

Vagas para 2026

O Provão Paulista oferece acesso direto às melhores universidades do estado e do país. Para o ano letivo de 2026, são 15.717 vagas distribuídas da seguinte forma:

  • Fatecs: 10.000 vagas
  • Univesp: 2.956 vagas (início no 2º semestre)
  • USP: 1.500 vagas
  • Unesp: 934 vagas
  • Unicamp: 327 vagas

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários