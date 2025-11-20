Estudantes de Franca matriculados na 3ª série do Ensino Médio que prestaram o Provão Paulista Seriado têm até o dia 28 de novembro para definir seus cursos de preferência. O registro é obrigatório para a classificação nas mais de 15 mil vagas oferecidas em universidades públicas.

Dados da Seduc-SP (Secretaria Estadual de Educação) acendem um alerta para a cidade: em Franca, dos 3,5 mil estudantes elegíveis, apenas 42% selecionaram os cursos até o momento.

O percentual está abaixo da média estadual de 63,46%. O destaque positivo fica para a região de Ourinhos, que lidera o ranking com 94,06% dos estudantes com cursos definidos.

Como escolher os cursos?