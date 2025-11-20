Estudantes de Franca matriculados na 3ª série do Ensino Médio que prestaram o Provão Paulista Seriado têm até o dia 28 de novembro para definir seus cursos de preferência. O registro é obrigatório para a classificação nas mais de 15 mil vagas oferecidas em universidades públicas.
Dados da Seduc-SP (Secretaria Estadual de Educação) acendem um alerta para a cidade: em Franca, dos 3,5 mil estudantes elegíveis, apenas 42% selecionaram os cursos até o momento.
O percentual está abaixo da média estadual de 63,46%. O destaque positivo fica para a região de Ourinhos, que lidera o ranking com 94,06% dos estudantes com cursos definidos.
Como escolher os cursos?
O procedimento deve ser feito exclusivamente pelo portal do Provão Paulista Seriado (clique aqui).
O aluno deve indicar quatro cursos de preferência. Cada estudante pode escolher, no máximo, dois cursos por universidade.
Por exemplo: se o aluno escolher Economia e História na USP (Universidade de São Paulo), as duas opções restantes (3ª e 4ª) devem ser obrigatoriamente em outras instituições, como Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) ou Fatec (Faculdade de Tecnologia).
Para acessar o sistema, alunos da rede estadual e Etecs devem usar o RA (Registro do Aluno). Estudantes de outras redes acessam com o CPF. Uma novidade neste ano é um filtro que permite ver os cursos disponíveis nas unidades mais próximas da residência do aluno.
Vagas para 2026
O Provão Paulista oferece acesso direto às melhores universidades do estado e do país. Para o ano letivo de 2026, são 15.717 vagas distribuídas da seguinte forma:
- Fatecs: 10.000 vagas
- Univesp: 2.956 vagas (início no 2º semestre)
- USP: 1.500 vagas
- Unesp: 934 vagas
- Unicamp: 327 vagas
