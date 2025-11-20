O Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira, 20, afetará o atendimento de repartições públicas municipais e estaduais em Franca. O comércio, por sua vez, funcionará no feriado. Confira abaixo o que abre e o que fecha na cidade.
Repartições municipais
Para esta quinta-feira e sexta-feira, não haverá expediente nas unidades municipais, exceto nas de urgência e emergência, como prontos-socorros, UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que funcionarão normalmente. A Guarda Civil e o Conselho Tutelar estarão em regime de plantão. A coleta de lixo funcionará normalmente.
O Parque dos Trabalhadores, Caxambu e Complexo Poliesportivo estarão abertos das 6h às 20h. Já o Jardim Zoobotânico abrirá das 7h30 às 16h30.
Comércio
O comércio abrirá nesta quinta-feira das 9h às 18h. As lojas também funcionarão nos horários habituais na sexta-feira e durante todo o fim de semana.
Repartições estaduais
Os AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) não funcionarão nesta quinta-feira. Na sexta-feira e no sábado, 22, a unidade funcionará normalmente.
Os postos do Poupatempo em todo o estado, incluindo Franca, estarão fechados nesta quinta-feira. O atendimento presencial volta ao normal na sexta-feira e no sábado, com agendamento prévio pelos canais oficiais.
O Bom Prato não funcionará no feriado. O atendimento será retomado normalmente na sexta-feira e voltará a parar no sábado e no domingo, quando a unidade ficará fechada para manutenção.
Durante o feriado, os serviços digitais continuam disponíveis, oferecendo mais de 3,5 mil opções, como renovação da CNH, licenciamento, consulta de IPVA, emissão da Carteira de Identidade Nacional, seguro-desemprego e antecedentes criminais.
