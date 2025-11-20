O Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira, 20, afetará o atendimento de repartições públicas municipais e estaduais em Franca. O comércio, por sua vez, funcionará no feriado. Confira abaixo o que abre e o que fecha na cidade.

Repartições municipais

Para esta quinta-feira e sexta-feira, não haverá expediente nas unidades municipais, exceto nas de urgência e emergência, como prontos-socorros, UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que funcionarão normalmente. A Guarda Civil e o Conselho Tutelar estarão em regime de plantão. A coleta de lixo funcionará normalmente.

O Parque dos Trabalhadores, Caxambu e Complexo Poliesportivo estarão abertos das 6h às 20h. Já o Jardim Zoobotânico abrirá das 7h30 às 16h30.

Comércio