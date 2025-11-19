A fala do jovem craque francano Estêvão, 18 anos, após o jogo amistoso da seleção brasileira contra a Tunísia, que ficou empatado (1 a 1), nessa terça-feira, 18, gerou certa polêmica na equipe e entre os torcedores.
O meia/atacante foi um dos destaques da seleção na partida, com um gol anotado em cobrança de pênalti, ainda no primeiro tempo.
Na segunda etapa, o Brasil teve a chance de virar o placar com um novo pênalti. Quando todos esperavam que Estêvão realizasse a cobrança, Paquetá pegou a bola, bateu e errou chutando para fora do gol.
Após a partida que foi disputada na França, ainda à beira do campo, Estêvão foi questionado porque não bateu o pênalti. "Acho que foi a ordem ali. Claro que eu apoiei meu companheiro ao máximo para ele poder fazer o gol. Infelizmente ele errou, mas cabeça erguida, treinar para evoluir, porque numa Copa do Mundo a gente tem que aproveitar essas oportunidades."
Estêvão completou dizendo que estava muito confiante para bater o segundo pênalti a favor do Brasil. "Eu estava com muita vontade de bater, mas veio a ordem, então eu confio em meu companheiro. Não foi desta vez. Agora é trabalhar para buscar nosso objetivo."
Durante a coletiva, o técnico Carlo Ancelotti confirmou que pediu para que Paquetá batesse o pênalti. "Paquetá é o cobrador de pênaltis. Quando chegou o segundo pênalti, eu mudei porque pensei em tirar um pouco de pressão do Estêvão e o Paquetá geralmente cobra muito bem."
