A fala do jovem craque francano Estêvão, 18 anos, após o jogo amistoso da seleção brasileira contra a Tunísia, que ficou empatado (1 a 1), nessa terça-feira, 18, gerou certa polêmica na equipe e entre os torcedores.

O meia/atacante foi um dos destaques da seleção na partida, com um gol anotado em cobrança de pênalti, ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Brasil teve a chance de virar o placar com um novo pênalti. Quando todos esperavam que Estêvão realizasse a cobrança, Paquetá pegou a bola, bateu e errou chutando para fora do gol.