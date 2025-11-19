A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a “Copinha”, acontece no início de 2026, com sede já oficializada em Franca. A Francana, que representará a cidade, já tem data para conhecer os times que irão compor seu grupo durante as primeiras fases do campeonato.
A informação foi divulgada pela própria FPF (Federação Paulista de Futebol) que confirmou que a divulgação oficial dos grupos, sedes e clubes ocorre no dia 25 de novembro, uma terça-feira, às 19h, em evento realizado em São Paulo, no Estádio Municipal "Paulo Machado de Carvalho", o Pacaembu.
Os representantes da federação e dirigentes dos clubes estarão presentes na cerimônia, inclusive o presidente da Francana, Rafael Diniz, junto de sua equipe, composta pelo diretor esportivo Lucas Ferreira; o coordenador Matheus Barbosa; e o treinador Lucas Bahia.
“A nossa expectativa é a melhor possível, pois conseguimos montar uma equipe competitiva e temos uma comissão técnica comprometida com um bom resultado”, comentou o presidente.
Rafael ainda disse que a Prefeitura de Franca deverá encaminhar um representante, possivelmente o secretário municipal de Esporte e Cultura, Roberto Saad. Também citou a esperança de ter um time grande da Série A do Campeonato Brasileiro na chave de Franca, como incentivo aos torcedores para irem ao estádio. A possibilidade de transmissão das partidas, em canais como SporTV e Cazé TV, também estão sendo discutidas.
“Agora é aguardar o sorteio. Queremos que venha uma grande equipe da Série A, para motivar os torcedores a assistir aos jogos no estádio. Estamos trabalhando para conseguirmos que os jogos sejam transmitidos pela SporTV e Cazé”, concluiu Rafael.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.