SORTEIO

Federação marca data para definição de grupos da Copinha; VEJA

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Giovanna Attili/GCN
Jogo da Copinha no 'Lanchão', em Franca
Jogo da Copinha no 'Lanchão', em Franca

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a “Copinha”, acontece no início de 2026, com sede já oficializada em Franca. A Francana, que representará a cidade, já tem data para conhecer os times que irão compor seu grupo durante as primeiras fases do campeonato.

A informação foi divulgada pela própria FPF (Federação Paulista de Futebol) que confirmou que a divulgação oficial dos grupos, sedes e clubes ocorre no dia 25 de novembro, uma terça-feira, às 19h, em evento realizado em São Paulo, no Estádio Municipal "Paulo Machado de Carvalho", o Pacaembu.

Os representantes da federação e dirigentes dos clubes estarão presentes na cerimônia, inclusive o presidente da Francana, Rafael Diniz, junto de sua equipe, composta pelo diretor esportivo Lucas Ferreira; o coordenador Matheus Barbosa; e o treinador Lucas Bahia.

“A nossa expectativa é a melhor possível, pois conseguimos montar uma equipe competitiva e temos uma comissão técnica comprometida com um bom resultado”, comentou o presidente.

Rafael ainda disse que a Prefeitura de Franca deverá encaminhar um representante, possivelmente o secretário municipal de Esporte e Cultura, Roberto Saad. Também citou a esperança de ter um time grande da Série A do Campeonato Brasileiro na chave de Franca, como incentivo aos torcedores para irem ao estádio. A possibilidade de transmissão das partidas, em canais como SporTV e Cazé TV, também estão sendo discutidas.

“Agora é aguardar o sorteio. Queremos que venha uma grande equipe da Série A, para motivar os torcedores a assistir aos jogos no estádio. Estamos trabalhando para conseguirmos que os jogos sejam transmitidos pela SporTV e Cazé”, concluiu Rafael.

