A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a “Copinha”, acontece no início de 2026, com sede já oficializada em Franca. A Francana, que representará a cidade, já tem data para conhecer os times que irão compor seu grupo durante as primeiras fases do campeonato.

A informação foi divulgada pela própria FPF (Federação Paulista de Futebol) que confirmou que a divulgação oficial dos grupos, sedes e clubes ocorre no dia 25 de novembro, uma terça-feira, às 19h, em evento realizado em São Paulo, no Estádio Municipal "Paulo Machado de Carvalho", o Pacaembu.

Os representantes da federação e dirigentes dos clubes estarão presentes na cerimônia, inclusive o presidente da Francana, Rafael Diniz, junto de sua equipe, composta pelo diretor esportivo Lucas Ferreira; o coordenador Matheus Barbosa; e o treinador Lucas Bahia.