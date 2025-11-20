Franca continua liderando o ranking dos combustíveis mais caros da região. Segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo), referentes ao período de novembro, mesmo com uma leve melhora no preço da gasolina na reta final, a cidade segue acima de Ribeirão Preto e Barretos.

Franca registrou, entre 9 e 15 de novembro, o etanol mais caro entre as principais cidades da região: o litro custou, em média, R$ 4,34. Já Barretos e Ribeirão Preto apareceram empatados, com o litro custando R$ 4,25.

No caso da gasolina comum, Franca registrou preço médio de R$ 6,34 por litro — o mesmo valor encontrado em Ribeirão Preto. Em Barretos, o combustível era vendido a R$ 6,33.