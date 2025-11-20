Franca continua liderando o ranking dos combustíveis mais caros da região. Segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo), referentes ao período de novembro, mesmo com uma leve melhora no preço da gasolina na reta final, a cidade segue acima de Ribeirão Preto e Barretos.
Franca registrou, entre 9 e 15 de novembro, o etanol mais caro entre as principais cidades da região: o litro custou, em média, R$ 4,34. Já Barretos e Ribeirão Preto apareceram empatados, com o litro custando R$ 4,25.
No caso da gasolina comum, Franca registrou preço médio de R$ 6,34 por litro — o mesmo valor encontrado em Ribeirão Preto. Em Barretos, o combustível era vendido a R$ 6,33.
Na comparação interna, o etanol em Franca está 32% mais barato que a gasolina — sendo que 30% é a diferença mínima para o derivado da cana-de-açúcar compensar. Ou seja, os dois combustíveis acabam ficando praticamente empatados no custo para o motorista.
Mudanças de preços em Franca
De acordo com os dados, o etanol começou em setembro custando R$ 4,26, subiu para R$ 4,56 na primeira quinzena de outubro e encerrou o período a R$ 4,35 em 2 de novembro, em Franca.
A gasolina comum, por sua vez, era vendida a R$ 6,45 em setembro, atingiu R$ 6,55 na primeira quinzena de outubro e recuou para R$ 6,36 em 2 de novembro.
Os dados também mostram que o período inclui parte dos ajustes de mercado posteriores à implementação da gasolina E30 (com 30% de etanol anidro), que passou a valer em agosto. Embora o impacto direto da nova composição não seja mais o principal fator de variação em outubro e novembro, diferenças locais, como logística, margens comerciais e competitividade entre postos, continuam influenciando os preços finais.
