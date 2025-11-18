Franca acaba de dar um passo importante para melhorar a limpeza urbana e tornar o dia a dia dos moradores ainda mais prático. Desde 12 de novembro, a cidade conta com um novo cronograma de coleta domiciliar e seletiva, uma reorganização planejada pela Secretaria de Meio Ambiente e executada pela Sempre Franca para ampliar a eficiência, otimizar rotas e garantir atendimento mais ágil em todos os bairros. A mudança busca modernizar o fluxo do serviço e levar regularidade a regiões que antes enfrentavam dificuldades. Trata-se de mais um avanço dentro do compromisso da Sempre Franca com a qualidade de vida da população.

Para que cada morador consulte rapidamente os novos dias e horários da coleta, o portal coletafranca.com.br foi totalmente preparado para facilitar a navegação. Basta digitar o endereço e, em poucos segundos, o sistema informa o cronograma completo da coleta comum e da coleta seletiva — tudo de forma simples, direta e pensada para tornar a rotina mais organizada.

A reestruturação ocorre em meio a um volume diário expressivo: cerca de 250 toneladas por dia de resíduos orgânicos são recolhidos e encaminhados ao Aterro Sanitário, enquanto a coleta seletiva reúne mais de 12 toneladas por dia, destinadas à Cooperfran. Para melhorar esse fluxo, diversos bairros tiveram seus dias alterados, passando do antigo cronograma de segundas, quartas e sextas-feiras para um novo padrão às terças, quintas e sábados. Entre eles estão Adelinha, Zelinda, Peres Elias, Simões, Distrito Industrial, Esmeralda e prolongamento, Parque Florestal, Villagio Santa Giorgina, Monte Carlo (Centro Médico), Paiolzinho, Monte Verde e Parque dos Ypês. Em algumas regiões, como São Vicente, Colina do Espraiado, Recanto Itambé e Jardim Rivieira, a coleta continua nos mesmos dias, mas agora é realizada no período noturno, melhorando a fluidez do serviço.

Participação de todos

Para que o novo sistema funcione com plena eficiência, a colaboração dos moradores é essencial. Colocar os resíduos na rua somente nos horários indicados e manter a separação adequada dos recicláveis evita acúmulo, mau cheiro e desperdício de material que poderia ser reaproveitado. Com a nova programação, a expectativa é que todas as regiões de Franca tenham um atendimento mais regular e organizado.

Assim como um sistema de metrô que reorganiza suas linhas e horários para atender melhor seus passageiros, a nova estrutura de coleta foi planejada para que cada bairro tenha seu “trajeto” otimizado, reduzindo picos de demanda e garantindo que nenhuma região fique para trás. A Sempre Franca segue trabalhando diariamente para que a cidade permaneça limpa, acolhedora e preparada para o futuro — e a participação de cada morador é peça fundamental nessa construção.