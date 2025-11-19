As exportações de Franca voltaram a crescer em outubro e fecharam o mês em US$ 24,9 milhões — um aumento de 30,7% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado confirma a recuperação do setor e mostra que, mesmo após o tarifaço imposto pelos Estados Unidos em 6 de agosto, o município continua tendo um desempenho positivo no comércio exterior. Os dados são do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), por meio do Comex.
Do outro lado da balança, as importações somaram US$ 3,7 milhões, queda de 20,2% na comparação anual. Com isso, o superávit comercial de outubro chegou a US$ 21,2 milhões, um dos maiores do ano. Franca encerrou o mês na 54ª posição entre as cidades paulistas que mais exportam e no 235º lugar do ranking nacional.
O café segue como carro-chefe, representando 54,3% de toda a pauta exportadora no mês. Em segundo lugar aparece o calçado com sola de borracha, plástico ou couro natural, com 24,2%.
Já o grupo de peptonas e derivados proteicos, utilizado pela indústria química, somou 8,8%.
Estados Unidos
O pacote de tarifas imposto pela administração Donald Trump em agosto atingiu diretamente setores brasileiros, inclusive o calçadista — um dos carros-chefes da economia francana.
Os Estados Unidos seguem como o segundo maior destino das exportações de Franca, respondendo por 20,2% do total embarcado em outubro.
Europa amplia liderança nas compras de Franca
A Europa continua sendo o principal mercado da cidade e reforçou sua participação nas vendas externas. A Itália, tradicional parceira comercial, liderou com 24,8% das exportações. Em seguida, aparecem Bélgica e Alemanha, ambas com 4,1%, além de Grécia (3,5%) e Reino Unido (2,7%).
América do Sul ganha espaço; Ásia e Oceania se mantêm estáveis
A América do Sul segue ampliando sua fatia nas exportações francanas. A Argentina representou 3,3% das vendas externas, seguida por Colômbia (2,5%), Equador (2,4%), Bolívia (1,7%) e Peru (1,3%).
A China ficou com 2,6%, enquanto a Austrália respondeu por 3,2% — participação significativa para um mercado distante e competitivo. Japão (1,1%) e Canadá (1,4%) completam a lista dos principais destinos.
