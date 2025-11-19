As exportações de Franca voltaram a crescer em outubro e fecharam o mês em US$ 24,9 milhões — um aumento de 30,7% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado confirma a recuperação do setor e mostra que, mesmo após o tarifaço imposto pelos Estados Unidos em 6 de agosto, o município continua tendo um desempenho positivo no comércio exterior. Os dados são do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), por meio do Comex.

Do outro lado da balança, as importações somaram US$ 3,7 milhões, queda de 20,2% na comparação anual. Com isso, o superávit comercial de outubro chegou a US$ 21,2 milhões, um dos maiores do ano. Franca encerrou o mês na 54ª posição entre as cidades paulistas que mais exportam e no 235º lugar do ranking nacional.

O café segue como carro-chefe, representando 54,3% de toda a pauta exportadora no mês. Em segundo lugar aparece o calçado com sola de borracha, plástico ou couro natural, com 24,2%.