O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, é feriado nacional desde 2023 e reforça a importância da valorização da história, cultura e contribuição da população negra no país. A data marca a morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, e destaca a resistência e o protagonismo do povo negro na luta por liberdade.

Franca conta com personalidades que se tornaram referência na defesa da igualdade racial, como Abdias do Nascimento, Carlos de Assumpção e Carolina Maria de Jesus.

A programação de 20 de novembro na cidade inclui rodas de conversa, apresentações culturais, debates sobre identidade e direitos, além de eventos promovidos por coletivos, escolas e centros culturais da cidade.

Figuras renomadas