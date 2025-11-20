O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, é feriado nacional desde 2023 e reforça a importância da valorização da história, cultura e contribuição da população negra no país. A data marca a morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, e destaca a resistência e o protagonismo do povo negro na luta por liberdade.
Franca conta com personalidades que se tornaram referência na defesa da igualdade racial, como Abdias do Nascimento, Carlos de Assumpção e Carolina Maria de Jesus.
A programação de 20 de novembro na cidade inclui rodas de conversa, apresentações culturais, debates sobre identidade e direitos, além de eventos promovidos por coletivos, escolas e centros culturais da cidade.
Figuras renomadas
Abdias do Nascimento (1914–2011): nascido em Franca, Abdias é filho de sapateiro e doceira. Ele saiu do interior paulista para se tornar dramaturgo, poeta, artista plástico e Senador da República. Foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz e fundou o TEN (Teatro Experimental do Negro). Abdias levou o nome de Franca e a luta antirracista para a ONU (Organização das Nações Unidas) e universidades americanas, sendo um pioneiro do Pan-Africanismo.
Carlos de Assumpção: embora nascido em Tietê (SP), o poeta e advogado reside em Franca há décadas e é considerado um "patrimônio vivo" da cidade. Aos 97 anos, lançou obras recentemente na cidade e é autor do poema "Protesto", um hino declamado por ativistas em todo o país. Sua presença em Franca mantém viva a chama da literatura de resistência.
Carolina Maria de Jesus (1914-1977): nascida em Sacramento (MG), a escritora de "Quarto de Despejo" tem forte ligação com a região da Alta Mogiana. Sua literatura, que denunciou a fome e a miséria, será eternizada em Franca neste ano: em 20 de novembro, será inaugurada a Praça Carolina Maria de Jesus, na região da Estação.
Ativismo contemporâneo: a cidade mantém sua relevância através de órgãos ativos como o Comdecon (Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra), que atua na fiscalização de políticas públicas e na promoção da cultura afro-brasileira local.
Exposição
Terças e quintas: Exposição "Franca Afro Rota" no Campus Magalu HB (agendamento: museuvivo@magazineluiza.com.br).
Eventos
- 20/11 (Dia da Consciência Negra):
- 18h: Espetáculo "Conforto" no Sesc.
- 21/11: Intervenção "Sonhos" (19h30) e Performance "Cuidado" (Sesc).
- 22/11: Espetáculo "Pai contra Mãe" no Sesc (19h30).
- 23/11:
- Papo de Samba e churrasco (13h).
- Espetáculo infantil "A Árvore do Pai Boi" (16h).
- Roda de Samba Rose Morais (17h).
- 25/11: Encontro literário com Jeferson Tenório no Sesc (19h30).
- 26/11: Sarau com Carlos de Assumpção no Sesc (19h30).
- 29/11: Roda de Capoeira com Mestre Valmir.
- 30/11: 8ª Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres (8h30 - av. Pres. Vargas).
