O Canastra Eko Resort, o mais novo empreendimento imobiliário na região da Serra da Canastra, tem se mobilizado para impulsionar o desenvolvimento e a infraestrutura local. A Alma Urban e Grupo AM - Incorporadores do Resort, juntamente com o prefeito de Cássia, Paulo Cezar de Oliveira, estão em diálogo constante com as autoridades para promover melhorias viárias que beneficiarão não apenas o empreendimento, mas toda a comunidade da região.

A empresa busca, junto ao governo de Minas Gerais e deputados estaduais, a pavimentação de trechos de acesso, como a rodovia de 10 km que leva ao empreendimento. “Hoje, esse acesso já é muito bom e bem cuidado, com manutenção semanal, mas precisamos ir além e buscar a pavimentação asfáltica. Com essa melhoria, o acesso para o resort e para outras áreas próximas será ainda mais rápido e seguro”, explica Eduardo Almeida, co-fundador da Alma Urban.

Almeida também destaca outras iniciativas importantes que estão em andamento na região. “Outro acesso muito interessante, para quem vem da região de Franca e Ribeirão Preto, é a rodovia que passa por Ibiraci. O prefeito de Ibiraci, Paulo Cezar de Oliveira, já anunciou e começou a obra de asfaltamento de 22 km pela zona da mata, o que melhora significativamente a chegada ao Canastra Eko Resort. Há também, um movimento da Alma Urban juntamente com o prefeito de Cássia, Donizete Vilela e Governo de Minas, o asfalto da estrada da balsa sentido ao Itambé”, ressalta Eduardo.

Outro trecho que já vem sendo melhorado é o de Passos a Capetinga, que vem sendo construído a terceira via, além do anúncio, pelo Governo do Estado, que é a construção da ponte entre Cássia/Delfinópolis. “Fica resolvido todos os tipos de acesso ali na região, o que vai explodir em novos empreendimentos imobiliários e vai trazendo um ciclo de prosperidade para toda região . Essas melhorias trazem benefícios sociais importantes, ambientais, econômicos, o fluxo turístico e a vida dos moradores, além de valorizar as terras e propriedades de toda a região", finaliza.

