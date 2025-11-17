A ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) deu início à tradicional campanha “Adote um Sonho”, que tem como propósito levar esperança e alegria a famílias em situação de vulnerabilidade neste fim de ano. A entidade passa a receber cartas com pedidos de Natal, escritas por crianças e adultos, que posteriormente poderão ser apadrinhadas por pessoas dispostas a colaborar providenciando os itens desejados nas correspondências.

“Mais do que uma tradição, a campanha ‘Adote um Sonho’ é um gesto de esperança. Cada carta representa o desejo sincero de uma criança e a oportunidade de alguém transformar esse pedido em realidade”, afirma o presidente da ACIF, Fernando Rached Jorge. “Convidamos toda a população a participar, entregando suas cartas e ajudando a espalhar a magia do Natal. Juntos, podemos fazer a diferença e tornar esta data ainda mais especial para muitas famílias”, reforça.

As correspondências podem conter pedidos simples, como brinquedos, roupas, calçados ou alimentos. Para participar, basta entregar a carta na sede da ACIF, que fica na Rua Monsenhor Rosa, 1940, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

A entidade reforça que todas as cartas recebidas serão organizadas e disponibilizadas para apadrinhamento nas próximas semanas, quando será aberta a segunda fase da campanha, voltada à adoção dos pedidos.