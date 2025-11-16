A Prefeitura de Franca intensificou, nos últimos meses, uma agenda robusta e permanente voltada ao acolhimento, inclusão e desenvolvimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). As iniciativas fazem parte do Programa TEAcolhe, que integra políticas das áreas de Educação e Saúde para oferecer atenção contínua às crianças, jovens e famílias atendidas pela rede municipal.

Um dos avanços mais recentes é a implantação do Sinal Musical nas escolas da Prefeitura. A tecnologia substitui as sirenes tradicionais por sons de frequência e timbre mais suaves, reduzindo a sobrecarga sensorial e criando ambientes mais adequados para alunos com TEA. Nesta primeira etapa, 11 escolas recebem os novos equipamentos, adquiridos com recursos do PMDDE. A partir do próximo ano, a implantação seguirá um cronograma para atender toda a rede.

Na Saúde, o município colocou em funcionamento, no mês passado, o Centro de Referência do Autismo de Franca - serviço inédito e estruturado para oferecer atendimento especializado e multidisciplinar.

A unidade prevê 1.400 atendimentos mensais, com equipes de terapia ocupacional, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, psicopedagogia, integração sensorial e reabilitação, além de orientação às famílias. A operação é realizada pela Fundação Allan Kardec, em parceria entre Prefeitura e Câmara Municipal, com recursos exclusivamente municipais.

A Educação também vive uma expansão histórica. O número de professores de apoio pedagógico, responsáveis pelo atendimento a estudantes com deficiência e transtornos do desenvolvimento, ultrapassou 400 profissionais - marco que elimina o antigo cenário em que famílias dependiam de ações judiciais para ter esse suporte. Hoje, todas as unidades da rede municipal contam com esse atendimento.

Outras iniciativas reforçam a política de inclusão: as Salas de Recursos Multifuncionais e o programa Escola Digital, que permite a criação de trilhas de aprendizagem personalizadas de acordo com as necessidades de cada aluno com TEA.

Com essas ações, a Prefeitura de Franca consolida uma política pública estruturada, contínua e com resultados concretos. É um conjunto de medidas que transforma o cotidiano das crianças e famílias e reafirma o compromisso da cidade com a inclusão e o cuidado.