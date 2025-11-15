O homem morto durante a Operação Prisma - ação deflagrada contra o PCC (Primeiro Comando da Capital) em Franca na manhã desta sexta-feira, 14, pelo Gaeco e Polícia Militar, será sepultado neste sábado, 15.

Matheus Henrique Cintra, de 30 anos, está velado na sala 2 da Velório São Vicente até as 15h. O sepultamento está marcado para as 15h, no Cemitério Saudade, em Franca.

Matheus morreu durante o cumprimento de um mandado judicial em uma residência na rua Osvaldo David, no City Petrópolis.