O homem morto durante a Operação Prisma - ação deflagrada contra o PCC (Primeiro Comando da Capital) em Franca na manhã desta sexta-feira, 14, pelo Gaeco e Polícia Militar, será sepultado neste sábado, 15.
Matheus Henrique Cintra, de 30 anos, está velado na sala 2 da Velório São Vicente até as 15h. O sepultamento está marcado para as 15h, no Cemitério Saudade, em Franca.
Matheus morreu durante o cumprimento de um mandado judicial em uma residência na rua Osvaldo David, no City Petrópolis.
Operação e morte
Segundo o Coronel Rodrigo Quintino, comandante do Policiamento do Interior 3, a morte ocorreu após uma reação do suspeito durante a entrada da equipe policial no imóvel. “No momento em que os policiais adentraram a residência para cumprir o mandado de prisão, ele reagiu e atentou contra a vida dos policiais”, afirmou.
O comandante ainda declarou que o homem “teve esse destino” após confrontar a equipe.
A mulher de Matheus, porém, contesta a versão da corporação. Ela afirmou que o marido foi “executado” e que “não tinha arma” dentro da casa. A mulher disse ainda que ele havia deixado o crime há cerca de um ano, tentando se afastar do passado.
A advogada Elisangela Vara, que representa a família de Matheus, disse que receberá na segunda-feira, 17, o processo já com o laudo do IML (Instituto Médico Legal). "Vou ver o que tem e já vou acionar todos os órgãos que tem direito. A mulher dele disse que ele não reagiu e essa arma não é dele. Vou pedir perícia na arma, vou entrar com processo na Justiça Militar", afirmou.
