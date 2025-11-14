O prefeito de Batatais, Juninho Gaspar (PP), é uma das vozes que se somam à campanha Franca Tem Voz (#VoteFranca), que busca conscientizar a população sobre a importância de votar em candidatos de Franca e região nas eleições de 2026. “É uma campanha extremamente importante para Franca e para toda a região.”
A campanha é idealizada por Acif, Cocapec, Unimed, GCN e Rádio Difusora, com o apoio de CDL, Ciesp, OAB, Sebrae, Uni-Facef, Franca Basquete, Magazine Luiza e outras entidades e empresas. O objetivo é mobilizar a população para que Franca amplie sua representação na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e conquiste representação na Câmara dos Deputados.
Juninho, atual presidente do Comam (Consórcio de Municípios da Alta Mogiana), que reúne 30 cidades, destacou a importância de eleger representantes que conheçam a realidade local e sejam comprometidos com as pautas da região. Ele citou como exemplo a demora para que Franca conquistasse o Hospital Regional Três Colinas — a única região do Estado que ainda não contava com um hospital estadual.
"Quanto tempo demorou para a região de Franca ter um hospital estadual? Nós estamos há muitos anos lutando. Quem sabe, se tivéssemos aqui mais representatividade, não teríamos sido uma das últimas regiões do estado a ter um hospital estadual. Essa representatividade é extremamente importante para que tenhamos cada vez mais serviços públicos de qualidade para a nossa população", citou.
Juninho ressaltou a importância de entender que candidatos da própria região trazem mais representatividade. Segundo ele, o voto consciente amplia as possibilidades de a população cobrar e acompanhar de perto o trabalho de seus representantes.
“Todos nós temos que ter essa consciência de que, votando em candidatos da nossa cidade, da nossa região, teremos mais representatividade e, assim, mais possibilidades de obter mais investimentos e melhores condições de cobrar os governos estadual e federal”.
O prefeito de Batatais encerrou ao recordar que muitos votos são perdidos em candidatos sem nenhuma ligação com a região de Franca.
“Nós perdemos muitos votos para deputados que são de outras regiões, de grandes capitais, de grandes cidades, de outros centros, ou aqueles tiktokers da rede social, que nunca vieram ao nosso município, que não conhecem a realidade da nossa cidade, nem quais são as necessidades da nossa população. E que nunca mandam um centavo de recurso para a nossa cidade e sequer discutem as nossas dificuldades", finalizou.
