O prefeito de Batatais, Juninho Gaspar (PP), é uma das vozes que se somam à campanha Franca Tem Voz (#VoteFranca), que busca conscientizar a população sobre a importância de votar em candidatos de Franca e região nas eleições de 2026. “É uma campanha extremamente importante para Franca e para toda a região.”

A campanha é idealizada por Acif, Cocapec, Unimed, GCN e Rádio Difusora, com o apoio de CDL, Ciesp, OAB, Sebrae, Uni-Facef, Franca Basquete, Magazine Luiza e outras entidades e empresas. O objetivo é mobilizar a população para que Franca amplie sua representação na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e conquiste representação na Câmara dos Deputados.

Juninho, atual presidente do Comam (Consórcio de Municípios da Alta Mogiana), que reúne 30 cidades, destacou a importância de eleger representantes que conheçam a realidade local e sejam comprometidos com as pautas da região. Ele citou como exemplo a demora para que Franca conquistasse o Hospital Regional Três Colinas — a única região do Estado que ainda não contava com um hospital estadual.