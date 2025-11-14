O mês de novembro é dedicado a um importante movimento de conscientização: o Novembro Azul, que convida os homens a cuidarem da própria saúde e a adotarem uma postura preventiva diante do câncer de próstata, o tipo mais comum entre o público masculino em todo o mundo.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), estima-se que, entre 2023 e 2025, o Brasil registre cerca de 71.730 novos casos por ano, representando um risco estimado de 67,86 casos a cada 100 mil homens. O dado reforça a necessidade de ações contínuas de educação em saúde e diagnóstico precoce.

Uma doença silenciosa, mas que pode ser prevenida

Um dos grandes desafios do câncer de próstata é o fato de, na maioria das vezes, não apresentar sintomas nas fases iniciais. O urologista do Grupo Santa Casa de Franca, Dr. Alessandro Louredo, explica: “O câncer de próstata é uma doença silenciosa, mas pode ser detectado de forma simples e eficaz através de exames como o de sangue (PSA) e o toque retal. Quando identificado precocemente tem até 90% de chance de cura. Por isso, o cuidado e o acompanhamento médico são atitudes de amor à vida”, reforça o Dr. Louredo.

A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais. Cerca de 75% dos diagnósticos ocorrem em homens com 65 anos ou mais, mas fatores como histórico familiar e estilo de vida também influenciam o risco. Os exames preventivos devem fazer parte da rotina a partir dos 50 anos - ou antes, em casos de maior risco - e estão disponíveis gratuitamente pelo SUS, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Mais que uma campanha, um convite à mudança de atitude

O Novembro Azul vai além do alerta sobre o câncer de próstata: é um chamado à reflexão sobre o autocuidado e o bem-estar integral do homem. Praticar atividades físicas, manter uma alimentação equilibrada, não fumar e evitar o consumo excessivo de álcool são medidas que contribuem para a longevidade e qualidade de vida.

“O Grupo Santa Casa de Franca reafirma seu compromisso com a promoção da saúde e convida todos os homens a vencerem o preconceito e cuidarem de si com responsabilidade. A vida é o nosso bem mais precioso - preservá-la é um ato de coragem, amor e consciência”, destaca o presidente da instituição, Dr. Sidnei Martins de Oliveira.

Compromisso com a saúde e o acolhimento

Referência em oncologia no interior paulista, o Hospital do Câncer de Franca, unidade do Grupo Santa Casa de Franca, atende os públicos infantojuvenil, adultos e idosos - oferecendo um tratamento completo, humanizado e de alta qualidade, inclusive aos pacientes com câncer de próstata. A instituição une tecnologia, equipe multiprofissional e acolhimento em todas as etapas do cuidado.

Sobre o Grupo Santa Casa de Franca

O Grupo Santa Casa de Franca é uma instituição centenária, fundada em 1897, referência regional em urgência, emergência e alta complexidade, com sede em Franca (SP). O Grupo é composto pelo Hospital Geral, Hospital do Câncer (Unidade Oncológica) e Hospital do Coração (Unidade Coronariana), além de um Centro de Reabilitação e um Centro de Hemodiálise.

Como Organização Social de Saúde (OSS), também realiza a gestão de unidades de negócio, como por exemplo os Ambulatórios Médicos de Especialidades do Governo de São Paulo (AMEs) em diversas cidades, atendendo mais de 6 milhões de pessoas em 108 municípios do Estado de São Paulo.

Com foco em excelência assistencial, gestão responsável e compromisso social, o Grupo Santa Casa de Franca reafirma sua missão de cuidar de vidas com excelência, humanidade e amor!