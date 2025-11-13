13 de novembro de 2025
NOVO JULGAMENTO

Ex-PM vai a júri em Franca nesta quinta; família pede justiça


| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/WhatsApp/GCN
Família de jovem morto acompanha novo júri do ex-militar Tiago Morais Lopes, de 40 anos
O segundo julgamento do ex-policial militar Tiago Morais Lopes, de 40 anos, acusado de matar o barbeiro Matheus Gustavo Silva, de 25 anos, em julho de 2020, ocorre nesta quinta-feira, 13, no Fórum de Franca. A sessão do júri estava marcada para começar às 9h.

A mãe da vítima, Simone Silva, e o padrasto César Costa estão no Fórum para acompanhar o julgamento, que deve se estender ao longo do dia.

César afirmou que a família está reunida e esperançosa por justiça. “Hoje a família está toda reunida, confiante que vai ser feita a justiça. Todo mundo muito comovido, mas muito confiante que dê tudo certo, que a justiça seja feita. Esse ex-policial tirou a vida do meu filho, do filho da Simone, e faz muita falta. Estamos aqui aguardando, confiantes de que vai dar tudo certo”, disse o familiar.

Esta é a segunda vez que Tiago Morais Lopes será julgado pelo crime. No primeiro júri, realizado em junho de 2024, ele havia sido absolvido, mas a decisão foi anulada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou um novo julgamento.

O caso

Matheus foi morto na madrugada de 11 de julho de 2020, no cruzamento das avenidas Brasil e Francisco Delfino dos Santos, no Jardim Paulistano, em Franca.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o barbeiro e o policial discutem dentro de um carro. Após deixar o local, o ex-PM retornou minutos depois, circulou pela região e atirou contra Matheus, que morreu no local, atingido por dois disparos - um nas costas e outro nas nádegas.

Minutos antes do crime, Matheus chegou a ligar para o 190, relatando estar sendo seguido por um carro prata e dizendo que o motorista estava armado.

Tiago se apresentou à Polícia Civil alegando ter reagido a uma tentativa de assalto, versão contestada pela família da vítima, que aguarda há mais de quatro anos por uma condenação.

