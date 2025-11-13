O segundo julgamento do ex-policial militar Tiago Morais Lopes, de 40 anos, acusado de matar o barbeiro Matheus Gustavo Silva, de 25 anos, em julho de 2020, ocorre nesta quinta-feira, 13, no Fórum de Franca. A sessão do júri estava marcada para começar às 9h.

A mãe da vítima, Simone Silva, e o padrasto César Costa estão no Fórum para acompanhar o julgamento, que deve se estender ao longo do dia.

César afirmou que a família está reunida e esperançosa por justiça. “Hoje a família está toda reunida, confiante que vai ser feita a justiça. Todo mundo muito comovido, mas muito confiante que dê tudo certo, que a justiça seja feita. Esse ex-policial tirou a vida do meu filho, do filho da Simone, e faz muita falta. Estamos aqui aguardando, confiantes de que vai dar tudo certo”, disse o familiar.