Um marceneiro de 21 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar no bairro Miramontes, em Franca, após ser flagrado trafegando pela contramão. Durante a abordagem, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por não pagamento de pensão alimentícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a viatura realizava patrulhamento pela rua Érico Veríssimo, quando os militares avistaram o veículo seguindo na direção contrária da via. O condutor foi imediatamente abordado, e durante a checagem dos documentos, os policiais confirmaram que ele era procurado pela Justiça.

Ao ser informado sobre o mandado, o homem tentou se esquivar da prisão, mas foi contido e recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permanece à disposição da Justiça.