12 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
DINHEIRO EXTRA

Franca sorteia R$ 83,4 mil no 'IPTU em Dia' em dezembro

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Central de Atendimento, no Paço Municipal de Franca
Central de Atendimento, no Paço Municipal de Franca

Franca alerta os contribuintes que o segundo sorteio do projeto IPTU em Dia de 2025 será realizado em dezembro. O prêmio para esta etapa é de R$ 83.450.

Para participar do sorteio, é requisito essencial que o contribuinte esteja com o pagamento de seus tributos municipais em dia.

Esta segunda fase do programa é voltada especificamente para aqueles que optaram pelo pagamento parcelado do IPTU ao longo do ano. O primeiro sorteio, realizado em março, teve o mesmo valor e foi destinado aos contribuintes que efetuaram o pagamento à vista.

Considerando as duas etapas, o valor total da premiação do IPTU em Dia neste ano chega a R$ 166,9 mil (sem o desconto do Imposto de Renda).

Como será o sorteio

Os números que definirão o ganhador serão conhecidos através da extração da Loteria Federal de Natal. O número da sorte é formado pela combinação da centena do primeiro prêmio com a centena do segundo prêmio da loteria.

Os contribuintes podem conferir seus números da sorte diretamente no boleto do imposto ou através do site da Prefeitura, clicando aqui.

Dívidas ativas

A Secretaria de Finanças reforça que apenas contribuintes adimplentes participam. Aqueles que estiverem em débito com o IPTU ou outros tributos devem procurar o Setor de Dívida Ativa para a quitação ou negociação do parcelamento.

Solicitações de regularização também podem ser feitas pelo e-mail: divida@franca.sp.gov.br. Para mais informações gerais sobre o IPTU, o canal de contato é o e-mail: iptu@franca.sp.gov.br.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários