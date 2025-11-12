Franca alerta os contribuintes que o segundo sorteio do projeto IPTU em Dia de 2025 será realizado em dezembro. O prêmio para esta etapa é de R$ 83.450.

Para participar do sorteio, é requisito essencial que o contribuinte esteja com o pagamento de seus tributos municipais em dia.

Esta segunda fase do programa é voltada especificamente para aqueles que optaram pelo pagamento parcelado do IPTU ao longo do ano. O primeiro sorteio, realizado em março, teve o mesmo valor e foi destinado aos contribuintes que efetuaram o pagamento à vista.