Franca alerta os contribuintes que o segundo sorteio do projeto IPTU em Dia de 2025 será realizado em dezembro. O prêmio para esta etapa é de R$ 83.450.
Para participar do sorteio, é requisito essencial que o contribuinte esteja com o pagamento de seus tributos municipais em dia.
Esta segunda fase do programa é voltada especificamente para aqueles que optaram pelo pagamento parcelado do IPTU ao longo do ano. O primeiro sorteio, realizado em março, teve o mesmo valor e foi destinado aos contribuintes que efetuaram o pagamento à vista.
Considerando as duas etapas, o valor total da premiação do IPTU em Dia neste ano chega a R$ 166,9 mil (sem o desconto do Imposto de Renda).
Como será o sorteio
Os números que definirão o ganhador serão conhecidos através da extração da Loteria Federal de Natal. O número da sorte é formado pela combinação da centena do primeiro prêmio com a centena do segundo prêmio da loteria.
Os contribuintes podem conferir seus números da sorte diretamente no boleto do imposto ou através do site da Prefeitura, clicando aqui.
Dívidas ativas
A Secretaria de Finanças reforça que apenas contribuintes adimplentes participam. Aqueles que estiverem em débito com o IPTU ou outros tributos devem procurar o Setor de Dívida Ativa para a quitação ou negociação do parcelamento.
Solicitações de regularização também podem ser feitas pelo e-mail: divida@franca.sp.gov.br. Para mais informações gerais sobre o IPTU, o canal de contato é o e-mail: iptu@franca.sp.gov.br.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.