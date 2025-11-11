A sessão ordinária da Câmara Municipal de Franca, nesta terça-feira, 11, foi densa e extensa. Durante quatro horas e meia, os vereadores analisaram 42 matérias, incluindo projetos, emendas, moções, requerimentos e pedidos de urgência. O presidente da Casa, Daniel Bassi (PSD), chegou a suspender os trabalhos por alguns minutos para que os parlamentares pudessem se hidratar, ir ao banheiro e alongar as pernas.

Créditos adicionais

A Câmara aprovou o projeto do prefeito Alexandre Ferreira (MDB) que autoriza a abertura de créditos adicionais de R$ 170 mil no orçamento de 2025. O valor será usado para adquirir novos equipamentos para o Serviço de Assistência à Saúde dos Municipiários e custear recargas de oxigênio medicinal e locação de cilindros utilizados nas unidades de atendimento.

Programa Pontes da Vida

Foi aprovado o projeto da vereadora Andréa Silva (Republicanos) que cria o Programa Pontes da Vida, voltado à instalação de barreiras de proteção, iluminação adequada e mensagens de apoio emocional em pontes, viadutos e passarelas, como forma de prevenir tentativas de suicídio e promover a valorização da vida.

Praça Segura