Três pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã desta terça-feira, 11, no trevo de entrada de Cássia (MG). Uma câmera de segurança flagrou a colisão.
Segundo a Polícia Militar, um carro da marca Honda, com duas pessoas a bordo, tentava acessar a cidade pelo trevo quando entrou na frente de um caminhão.
O motorista do caminhão, que seguia de Cássia para Passos (MG), não conseguiu desviar, e os veículos colidiram. O condutor do carro sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Passos.
Já o motorista do caminhão e o passageiro do carro foram encaminhados ao hospital de Cássia e liberados após atendimento.
Moradores da região afirmam que o trecho já teve redutores de velocidade nos dois sentidos, mas que foram retirados durante o recapeamento da via e ainda não foram reinstalados.
