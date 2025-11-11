11 de novembro de 2025
ASSISTA

Carro e caminhão colidem em trevo de Cássia (MG)

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmera de segurança
Caminhão e carro antes de baterem no trevo de entrada de Cássia (MG)
Caminhão e carro antes de baterem no trevo de entrada de Cássia (MG)

Três pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã desta terça-feira, 11, no trevo de entrada de Cássia (MG). Uma câmera de segurança flagrou a colisão.

Segundo a Polícia Militar, um carro da marca Honda, com duas pessoas a bordo, tentava acessar a cidade pelo trevo quando entrou na frente de um caminhão.

O motorista do caminhão, que seguia de Cássia para Passos (MG), não conseguiu desviar, e os veículos colidiram. O condutor do carro sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Passos.

Já o motorista do caminhão e o passageiro do carro foram encaminhados ao hospital de Cássia e liberados após atendimento.

Moradores da região afirmam que o trecho já teve redutores de velocidade nos dois sentidos, mas que foram retirados durante o recapeamento da via e ainda não foram reinstalados.

