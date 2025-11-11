Três pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã desta terça-feira, 11, no trevo de entrada de Cássia (MG). Uma câmera de segurança flagrou a colisão.

Segundo a Polícia Militar, um carro da marca Honda, com duas pessoas a bordo, tentava acessar a cidade pelo trevo quando entrou na frente de um caminhão.

O motorista do caminhão, que seguia de Cássia para Passos (MG), não conseguiu desviar, e os veículos colidiram. O condutor do carro sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Passos.