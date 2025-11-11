Foram sepultados nesta terça-feira, 11, em Franca, os corpos de João Antônio Nunes, de 72 anos, e Mário Rodrigues Pereira, de 70 anos. Eles morreram em dois acidentes ocorridos na segunda-feira, 10: um no Centro e outro no Jardim Brasilândia.

O pedreiro João Antônio Nunes morreu na noite de segunda-feira, na Santa Casa de Franca. Pela manhã, ele havia sido soterrado por um muro enquanto trabalhava em uma construção na rua General Osório, no Centro. Socorrido em estado grave, João ficou internado, mas não resistiu aos ferimentos. O velório foi realizado no Jardim Aeroporto, e o sepultamento ocorreu no Cemitério Santo Agostinho.

Mário Rodrigues Pereira, de 70 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto fazia manutenção em uma caixa-d'água na rua São Luiz, no Jardim Brasilândia, na região Leste de Franca.