Foram sepultados nesta terça-feira, 11, em Franca, os corpos de João Antônio Nunes, de 72 anos, e Mário Rodrigues Pereira, de 70 anos. Eles morreram em dois acidentes ocorridos na segunda-feira, 10: um no Centro e outro no Jardim Brasilândia.
O pedreiro João Antônio Nunes morreu na noite de segunda-feira, na Santa Casa de Franca. Pela manhã, ele havia sido soterrado por um muro enquanto trabalhava em uma construção na rua General Osório, no Centro. Socorrido em estado grave, João ficou internado, mas não resistiu aos ferimentos. O velório foi realizado no Jardim Aeroporto, e o sepultamento ocorreu no Cemitério Santo Agostinho.
Mário Rodrigues Pereira, de 70 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto fazia manutenção em uma caixa-d'água na rua São Luiz, no Jardim Brasilândia, na região Leste de Franca.
Segundo o Corpo de Bombeiros, Mário havia subido ao local duas vezes e, na terceira, recebeu a descarga. A inquilina dele acionou o resgate, que o encontrou em parada cardiorrespiratória. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi chamado, mas o homem não resistiu.
O local foi isolado e passou por perícia da Polícia Civil. O corpo foi velado na sala 4 do Velório São Vicente e sepultado no Cemitério Santo Agostinho.
Em uma publicação nas redes sociais, o Bastianini Buffet, onde Mário trabalhava como garçom, lamentou a perda. "Hoje nos despedimos de uma pessoa muito especial, o senhor Mário. Um grande amigo, companheiro de tantos eventos e alguém que sempre esteve presente com um coração enorme e uma dedicação admirável", diz a homenagem.
