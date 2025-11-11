Uma mulher, identificada como Raphaella Fachinelli, de 28 anos, foi morta a facadas na tarde dessa segunda-feira, 10, dentro de uma casa no bairro Valim de Melo, em Uberaba (MG). Segundo a Polícia Militar, vizinhos ouviram gritos e chamaram um morador da rua, que pulou o muro e encontrou a vítima caída na área de serviço, já sem vida. O criminoso fugiu e abandonou o carro na avenida Rio Amazonas, próximo ao shopping de Franca.

O principal suspeito do crime, segundo as investigações, seria o ex-companheiro de Raphaella, que fugiu logo após o homicídio em um Fiat Argo branco pertencente à mulher.

Durante a madrugada desta terça-feira, 11, o carro foi encontrado abandonado em Franca. De acordo com a Polícia Civil, o veículo tinha manchas de sangue no interior e foi periciado no local.