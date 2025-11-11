Após o retorno do norte-americano David Jackson — que ficou fora por cinco jogos devido a uma contusão e voltou como cestinha na vitória do Sesi Franca Basquete sobre o Botafogo por 91 a 61, nessa segunda-feira, 10, no “Pedrocão” —, o técnico Helinho Garcia espera contar o mais rápido possível com outros dois reforços: o ala-armador Georginho e o ala Luis Rodríguez.
Georginho se recupera de uma lesão na coxa e deve seguir desfalcando a equipe por mais uma semana. Já o panamenho Rodríguez aguarda documentação para estrear.
"É como eu sempre falo, a gente está procurando recuperar o mais breve possível o Georginho, colocar o Luis o mais breve possível em condição de jogo porque a gente sabe a força do nosso plantel, um dando força para o outro, o quanto isso representa para a gente buscar os objetivos que nós temos na temporada", disse Helinho.
O ala-armador DJ comemorou o retorno ao time, após deixar a quadra como cestinha, com 18 pontos, sobre o Botafogo. "Foi muito bom. Eu fiquei trabalhando desde quando me machuquei. Então fiquei bem ansioso para voltar a jogar e, graças a Deus, nós conseguimos sair com uma vitória."
O Sesi Franca volta a jogar pelo NBB nesta quarta-feira, 12, às 19h30, contra o Flamengo, no Pedrocão. Líder, o time carioca é o único que ainda não perdeu na competição, com oito vitórias. Por sua vez, o Franca está na 3ª colocação, com seis vitórias e duas derrotas.
