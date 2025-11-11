Após o retorno do norte-americano David Jackson — que ficou fora por cinco jogos devido a uma contusão e voltou como cestinha na vitória do Sesi Franca Basquete sobre o Botafogo por 91 a 61, nessa segunda-feira, 10, no “Pedrocão” —, o técnico Helinho Garcia espera contar o mais rápido possível com outros dois reforços: o ala-armador Georginho e o ala Luis Rodríguez.

Georginho se recupera de uma lesão na coxa e deve seguir desfalcando a equipe por mais uma semana. Já o panamenho Rodríguez aguarda documentação para estrear.

"É como eu sempre falo, a gente está procurando recuperar o mais breve possível o Georginho, colocar o Luis o mais breve possível em condição de jogo porque a gente sabe a força do nosso plantel, um dando força para o outro, o quanto isso representa para a gente buscar os objetivos que nós temos na temporada", disse Helinho.