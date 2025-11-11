A tradicional Feira da Fraternidade de Franca chega à 46ª edição neste mês, reunindo mais uma vez solidariedade, diversão e bons preços. O evento será realizado de 20 a 23 de novembro, no Parque de Exposições “Fernando Costa”, sob organização da AEAF (Associação das Entidades Assistenciais de Franca), com apoio da Prefeitura e parcerias com o comércio e a indústria locais.

“Nós já começamos a organizar a feira há algum tempo, porque é uma feira grande e tem muitas entidades trabalhando. A gente tem que fazer tudo bem feitinho para que possa ter um retorno positivo”, afirmou Fernando de Oliveira Campos, que é um dos organizadores do evento.

O público poderá aproveitar atrações como sorteios, bingos e brincadeiras, além da praça de alimentação. “Vai ter fogaça, espetinho, arroz, macarrão no arado, pastel, bombons, batata recheada, hot dog, hambúrguer, garapa… é bastante coisa mesmo, sempre com preço bem convidativo”, garantiu Fernando.