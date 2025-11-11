A tradicional Feira da Fraternidade de Franca chega à 46ª edição neste mês, reunindo mais uma vez solidariedade, diversão e bons preços. O evento será realizado de 20 a 23 de novembro, no Parque de Exposições “Fernando Costa”, sob organização da AEAF (Associação das Entidades Assistenciais de Franca), com apoio da Prefeitura e parcerias com o comércio e a indústria locais.
“Nós já começamos a organizar a feira há algum tempo, porque é uma feira grande e tem muitas entidades trabalhando. A gente tem que fazer tudo bem feitinho para que possa ter um retorno positivo”, afirmou Fernando de Oliveira Campos, que é um dos organizadores do evento.
O público poderá aproveitar atrações como sorteios, bingos e brincadeiras, além da praça de alimentação. “Vai ter fogaça, espetinho, arroz, macarrão no arado, pastel, bombons, batata recheada, hot dog, hambúrguer, garapa… é bastante coisa mesmo, sempre com preço bem convidativo”, garantiu Fernando.
Um dos destaques da feira é o setor de calçados e roupas, já tradicional no evento, que oferece produtos vendidos abaixo do custo. “A indústria nos passa produtos para comercializar. Vendemos sapatos bons e baratos, e isso é o nosso forte”, disse.
Fernando também ressaltou o caráter solidário do evento. “Quando você for lá e consumir qualquer coisa, estará colaborando com as nossas entidades, que ajudam pessoas que realmente precisam. Tudo o que é arrecadado volta para quem necessita do amparo social”, explicou.
A montagem da feira conta com apoio da Francal, que cede o material estrutural, e com a participação de voluntários. “A Francal nos ajuda há muitos anos, cedendo material graciosamente. A montagem é feita por nós, mas com essa parceria que faz toda a diferença”, comentou.
A Feira da Fraternidade acontece nos dias 20 e 21 (quinta e sexta-feira), a partir das 18h30, e nos dias 22 e 23 (sábado e domingo), a partir das 10h, no Parque de Exposições Fernando Costa.
