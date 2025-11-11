11 de novembro de 2025
EM FRANCA

Loja incendiada tem 35 máquinas de costura furtadas em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
Sampi/Franca
Reprodução/Câmera de segurança
Três meses depois de ter o estabelecimento incendiado de forma criminosa, o comerciante Carlos Alexandre dos Santos voltou a ser alvo de um ataque. Na madrugada do último sábado, 8, criminosos invadiram o barracão de estoque de sua loja de equipamentos de costura, na avenida Adhemar de Barros, no Jardim Brasilândia, região Leste de Franca, e furtaram 35 máquinas de costura.

O comerciante contou que o crime aconteceu por volta das 2h40, quando o portão do barracão foi arrombado. Nas imagens de segurança, é possível ver o momento em que o suspeito chegou a pé, forçou o portão e, em seguida, retornou acompanhado de um veículo — uma Fiat Fiorino branca — que entrou no imóvel. Em poucos minutos, os criminosos retiraram as caixas contendo os cabeçotes das máquinas e carregaram o veículo, deixando o local.

A ação durou cerca de dez minutos. Mas, segundo o comerciante, às 6h59 dessa segunda-feira, 10, alguém ainda retornou ao barracão, entrou por alguns segundos e saiu novamente, o que reforçou a suspeita de que os criminosos possam ter voltado para buscar mais equipamentos.

O prejuízo estimado não foi informado pelo empresário. Ele contou que havia alugado um novo barracão na mesma rua onde havia acontecido o incêndio para guardar as máquinas em segurança.

Câmeras de monitoramento da rua flagraram um homem encapuzado passando e, depois, o ângulo do equipamento sendo modificado. "Tem uma câmera que ficava de frente para o portão, que são os monitoramentos aqui da rua, e três dias antes de eles roubarem, o rapaz que aparece de capuz vira a câmera para cima", relatou o proprietário.

Incêndio 

O caso foi registrado pela Polícia Civil, que deve investigar o crime e analisar a possível relação entre o furto e o incêndio criminoso ocorrido em julho deste ano, quando a mesma loja teve a fachada incendiada. Na ocasião, as câmeras flagraram um homem encapuzado colocando fogo em sacos de lixo encostados na porta do estabelecimento e deixando o local tranquilamente em seguida.

