A cidade de Patrocínio Paulista, a km 19 quilômetros de Franca, promete encerrar o ano de 2025 com uma grande celebração. No dia 27 de dezembro, o município receberá um show gratuito da cantora Lauana Prado, uma das vozes mais marcantes e queridas do sertanejo atual.

O evento será realizado no Centro de Recreação e Lazer Marumbé e terá entrada gratuita, aberta a toda a população da cidade e da região. A expectativa é de que o show atraia um grande público, incluindo caravanas de municípios vizinhos.

Dona de sucessos que estão entre os mais tocados do país, Lauana Prado promete embalar o público com um repertório cheio de emoção e energia. Entre os hits confirmados, estão “Cobaia”, “Haverá Sinais”, “Saudade Burra”, “Desandei” e “Escrito nas Estrelas” - músicas que conquistaram os fãs e acumulam destaque nas plataformas de streamings.