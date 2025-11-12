A cidade de Patrocínio Paulista, a km 19 quilômetros de Franca, promete encerrar o ano de 2025 com uma grande celebração. No dia 27 de dezembro, o município receberá um show gratuito da cantora Lauana Prado, uma das vozes mais marcantes e queridas do sertanejo atual.
O evento será realizado no Centro de Recreação e Lazer Marumbé e terá entrada gratuita, aberta a toda a população da cidade e da região. A expectativa é de que o show atraia um grande público, incluindo caravanas de municípios vizinhos.
Dona de sucessos que estão entre os mais tocados do país, Lauana Prado promete embalar o público com um repertório cheio de emoção e energia. Entre os hits confirmados, estão “Cobaia”, “Haverá Sinais”, “Saudade Burra”, “Desandei” e “Escrito nas Estrelas” - músicas que conquistaram os fãs e acumulam destaque nas plataformas de streamings.
Conhecida pelo carisma e presença de palco, Lauana deve entregar uma performance repleta de romantismo, sofrência e muita animação.
As últimas apresentações da artista nos arredores de Franca aconteceram em 2023, em Batatais, e em 2019, em Cristais Paulista. Ou seja, o retorno de Lauana Prado ao público da Alta Mogiana encerra um jejum de apresentações de mais de dois anos - motivo de sobra para os fãs aguardarem ansiosamente por esse show.
