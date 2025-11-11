O jovem Maickon Rafael, de 17 anos, tocou o sino da vitória no Hospital do Câncer do Grupo Santa Casa de Franca na última semana, marcando o fim de seu tratamento contra o câncer. Ele celebrou o momento de superação ao lado da família e dos profissionais que o acompanharam durante a jornada.

Além de tocar o sino, Maickon ganhou um vídeo do jogador francano Estêvão Willian, que atua pelo Chelsea, da Inglaterra. No vídeo, o jogador parabeniza o garoto pela superação dessa fase de tratamento.

“Maickon, você é um campeão por ter vencido essa batalha. Fico muito feliz por você, meu amigo”, disse o jogador.

Luta contra o câncer