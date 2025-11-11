O jovem Maickon Rafael, de 17 anos, tocou o sino da vitória no Hospital do Câncer do Grupo Santa Casa de Franca na última semana, marcando o fim de seu tratamento contra o câncer. Ele celebrou o momento de superação ao lado da família e dos profissionais que o acompanharam durante a jornada.
Além de tocar o sino, Maickon ganhou um vídeo do jogador francano Estêvão Willian, que atua pelo Chelsea, da Inglaterra. No vídeo, o jogador parabeniza o garoto pela superação dessa fase de tratamento.
“Maickon, você é um campeão por ter vencido essa batalha. Fico muito feliz por você, meu amigo”, disse o jogador.
Luta contra o câncer
Tocar o sino da vitória tornou-se uma tradição entre os pacientes em tratamento oncológico do Hospital do Câncer. O gesto simbólico, que marca o fim de uma etapa de superação, é registrado pela equipe do hospital e compartilhado nas redes sociais. No vídeo publicado, a mãe de Maickon, Raquel Reis da Silva, contou como foi o processo de tratamento do filho.
"É uma emoção, porque a gente passou por um momento muito difícil. Não foram momentos fáceis, foram muitas pessoas que nos ajudaram com oração e a determinação dele também."
Uma vitória não apenas da família, mas da equipe médica. “Ver o Maickon tocar esse sino é a razão da nossa profissão”, destacou a médica oncologista pediátrica Bruna Salviano. “Cada toque representa noites em claro, sessões desafiadoras e o amor de uma equipe inteira que acredita que a cura é possível”, completou.
Para a médica oncopediatra Cibele Castilho, a jornada de Maickon reflete a essência do cuidado prestado pela instituição. “Aqui no Hospital do Câncer de Franca, não tratamos apenas a doença, tratamos pessoas. Cada paciente carrega uma história, e a do Maickon nos inspira a continuar oferecendo um atendimento técnico, acolhedor e cheio de propósito”, afirmou.
"Cada som do sino ecoa além das paredes do hospital. Ele inspira outras famílias e reforça que a vitória é real, possível e compartilhada", finalizou a médica Letícia Fontanini.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.