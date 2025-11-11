11 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
REPRESA DE JAGUARÁ

Rifaina amplia área de banho e instala boias na orla da praia

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Rifaina
Guarda-vidas do município fizeram a instalação das boias
Guarda-vidas do município fizeram a instalação das boias

A Prefeitura de Rifaina, a 70 km de Franca, concluiu a instalação de 35 boias de arrinque ao longo da orla da praia, na Represa de Jaguará, ampliando a área de proteção e segurança para os banhistas. A ação tem o objetivo de delimitar o espaço de banho e organizar o tráfego de embarcações, prevenindo acidentes e garantindo mais tranquilidade para moradores e turistas.

A instalação foi conduzida pela equipe de guarda-vidas do município, sob a coordenação de José Vitor Cirino, responsável por supervisionar o posicionamento e a fixação das boias em todo o trecho da praia.

O prefeito Junior da Saúde (PSD) acompanhou a entrega ao lado do secretário de Turismo, Cláudio Masson, e do secretário de Segurança, Marcos Belmiro.

Com a nova estrutura, a orla passa a oferecer:

  • Delimitação mais clara da área segura para banho;
  • Maior organização no tráfego de jatos, lanchas e outras embarcações;
  • Prevenção de acidentes aquáticos;
  • Mais segurança e conforto para os frequentadores.

A iniciativa integra o plano de melhoria contínua da infraestrutura de Rifaina, que é um dos principais destinos de lazer e turismo da região.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários