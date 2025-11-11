A Prefeitura de Rifaina, a 70 km de Franca, concluiu a instalação de 35 boias de arrinque ao longo da orla da praia, na Represa de Jaguará, ampliando a área de proteção e segurança para os banhistas. A ação tem o objetivo de delimitar o espaço de banho e organizar o tráfego de embarcações, prevenindo acidentes e garantindo mais tranquilidade para moradores e turistas.
A instalação foi conduzida pela equipe de guarda-vidas do município, sob a coordenação de José Vitor Cirino, responsável por supervisionar o posicionamento e a fixação das boias em todo o trecho da praia.
O prefeito Junior da Saúde (PSD) acompanhou a entrega ao lado do secretário de Turismo, Cláudio Masson, e do secretário de Segurança, Marcos Belmiro.
Com a nova estrutura, a orla passa a oferecer:
- Delimitação mais clara da área segura para banho;
- Maior organização no tráfego de jatos, lanchas e outras embarcações;
- Prevenção de acidentes aquáticos;
- Mais segurança e conforto para os frequentadores.
A iniciativa integra o plano de melhoria contínua da infraestrutura de Rifaina, que é um dos principais destinos de lazer e turismo da região.
