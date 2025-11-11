Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante na noite de domingo, 9, no bairro Recanto Itambé, em Franca, após disparar tiros para o alto ao ver o filho de 9 anos ser agredido por um vizinho.

Segundo informações da Polícia Civil, a equipe da Polícia Militar foi acionada após denúncias de que uma mulher estaria com uma arma em via pública e efetuando disparos.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a mulher nervosa e bastante alterada. Ela contou que um vizinho teria dado um tapa no rosto de seu filho, o que gerou uma confusão entre os moradores.