11 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EM FRANCA

Mãe é presa após atirar para o alto ao ver filho ser agredido

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Polícia Militar prendeu a mulher em flagrante e a encaminhou para CPJ de Franca
Polícia Militar prendeu a mulher em flagrante e a encaminhou para CPJ de Franca

Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante na noite de domingo, 9, no bairro Recanto Itambé, em Franca, após disparar tiros para o alto ao ver o filho de 9 anos ser agredido por um vizinho.

Segundo informações da Polícia Civil, a equipe da Polícia Militar foi acionada após denúncias de que uma mulher estaria com uma arma em via pública e efetuando disparos.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a mulher nervosa e bastante alterada. Ela contou que um vizinho teria dado um tapa no rosto de seu filho, o que gerou uma confusão entre os moradores.

Com medo de que a situação fugisse do controle, a mãe contou que pegou a arma e atirou para o alto para dispersar as pessoas e proteger a criança.

A arma não era registrada, e a mulher foi presa em flagrante por porte ilegal e disparo de arma de fogo em via pública.

Ela também registrou um boletim de ocorrência contra o agressor do filho, por lesão corporal.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários