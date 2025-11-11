A programação dos serviços de coleta de lixo em Franca será alterada a partir desta quarta-feira, 12. A nova operação, realizada pela empresa ESSE Franca e supervisionada pela Secretaria de Meio Ambiente, busca, segundo o secretário Nicola Rossano Costa, aprimorar a eficiência da coleta e atender mais bairros.

Para conferir detalhadamente os novos dias e horários específicos de cada bairro, os moradores devem acessar o site: https://coletafranca.com.br .

Diariamente, a cidade recolhe em média 250 toneladas de lixo domiciliar (destinadas ao Aterro Sanitário) e 12 toneladas de materiais recicláveis (enviados à Cooperfran, beneficiando cerca de 70 cooperados).