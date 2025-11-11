11 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ORGÂNICO E SELETIVO

Atenção: coleta de lixo em Franca muda a partir desta quarta

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Caminhão da coleta de lixo passando pelas ruas de Franca
Caminhão da coleta de lixo passando pelas ruas de Franca

A programação dos serviços de coleta de lixo em Franca será alterada a partir desta quarta-feira, 12. A nova operação, realizada pela empresa ESSE Franca e supervisionada pela Secretaria de Meio Ambiente, busca, segundo o secretário Nicola Rossano Costa, aprimorar a eficiência da coleta e atender mais bairros.

Para conferir detalhadamente os novos dias e horários específicos de cada bairro, os moradores devem acessar o site: https://coletafranca.com.br.

Diariamente, a cidade recolhe em média 250 toneladas de lixo domiciliar (destinadas ao Aterro Sanitário) e 12 toneladas de materiais recicláveis (enviados à Cooperfran, beneficiando cerca de 70 cooperados).

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários