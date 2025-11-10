10 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FATALIDADE

Pedreiro soterrado em obra morre em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Hevertom Talles/GCN
Muro desabou em obra no Centro de Franca
Muro desabou em obra no Centro de Franca

O pedreiro João Antônio Nunes, de 72 anos, que foi soterrado durante o desabamento de um muro em uma obra na rua General Osório, no Centro de Franca, morreu na noite desta segunda-feira, 10, na Santa Casa.

Segundo informações da Polícia Civil, ele não resistiu aos ferimentos graves na cabeça e nas pernas.

João Antônio chegou a ser intubado ainda dentro da ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e deu entrada em estado gravíssimo, mas morreu durante o atendimento de emergência.

O acidente aconteceu quando o trabalhador auxiliava em serviços de contenção no local e parte do muro cedeu, atingindo-o. Colegas de trabalho iniciaram o resgate antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

O corpo de João será encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Franca e, posteriormente, será liberado para velório e sepultamento.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários