O pedreiro João Antônio Nunes, de 72 anos, que foi soterrado durante o desabamento de um muro em uma obra na rua General Osório, no Centro de Franca, morreu na noite desta segunda-feira, 10, na Santa Casa.
Segundo informações da Polícia Civil, ele não resistiu aos ferimentos graves na cabeça e nas pernas.
João Antônio chegou a ser intubado ainda dentro da ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e deu entrada em estado gravíssimo, mas morreu durante o atendimento de emergência.
O acidente aconteceu quando o trabalhador auxiliava em serviços de contenção no local e parte do muro cedeu, atingindo-o. Colegas de trabalho iniciaram o resgate antes da chegada do Corpo de Bombeiros.
O corpo de João será encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Franca e, posteriormente, será liberado para velório e sepultamento.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.