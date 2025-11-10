O pedreiro João Antônio Nunes, de 72 anos, que foi soterrado durante o desabamento de um muro em uma obra na rua General Osório, no Centro de Franca, morreu na noite desta segunda-feira, 10, na Santa Casa.

Segundo informações da Polícia Civil, ele não resistiu aos ferimentos graves na cabeça e nas pernas.

João Antônio chegou a ser intubado ainda dentro da ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e deu entrada em estado gravíssimo, mas morreu durante o atendimento de emergência.