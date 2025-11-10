O Sesi Franca Basquete atropelou o Botafogo por 91 a 61, na noite desta segunda-feira, 10, no ginásio "Pedrocão", em Franca, em sua oitava partida pela fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.
O time francano começou com a mão calibrada em arremessos de longa distância, duas de Juan Laterza e outra de Zu Jr., abrindo 17 a 5, obrigando o técnico da equipe carioca, Jorge Balbis, a parar o jogo. O Franca venceu o primeiro quarto por 26 a 14.
Os paulistas ditavam o ritmo em quadra e aumentaram a diferença, vencendo o primeiro tempo por 48 a 23, sofrendo apenas nove pontos no segundo período. O técnico Helinho Garcia já movimentava todo o banco, colocando em quadra jovens jogadores como Nicolini, Thaylor, David Chaves e Murilão.
O ritmo não caiu, com os donos da casa abrindo 31 pontos de vantagem, totalizando 72 a 41 no final do terceiro quarto. O Franca administrou o restante do jogo, garantindo a vitória sobre o Botafogo em casa.
David Jackson, que voltou ao time após cinco jogos lesionado, foi o cestinha do Franca, com 18 pontos, ao lado de Matheusinho, também com 18 pontos para o time do Rio de Janeiro.
O Sesi Franca volta à quadra pelo NBB nesta quarta-feira, 22, contra o líder Flamengo, às 19h30, novamente no Pedrocão.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.