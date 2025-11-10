O Sesi Franca Basquete atropelou o Botafogo por 91 a 61, na noite desta segunda-feira, 10, no ginásio "Pedrocão", em Franca, em sua oitava partida pela fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.

O time francano começou com a mão calibrada em arremessos de longa distância, duas de Juan Laterza e outra de Zu Jr., abrindo 17 a 5, obrigando o técnico da equipe carioca, Jorge Balbis, a parar o jogo. O Franca venceu o primeiro quarto por 26 a 14.

Os paulistas ditavam o ritmo em quadra e aumentaram a diferença, vencendo o primeiro tempo por 48 a 23, sofrendo apenas nove pontos no segundo período. O técnico Helinho Garcia já movimentava todo o banco, colocando em quadra jovens jogadores como Nicolini, Thaylor, David Chaves e Murilão.