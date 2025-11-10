10 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Franca perdeu muito, diz Luiza Gouvêa, presidente da OAB Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Giovanna Attili/GCN
Presidente da OAB de Franca, Luiza Gouvêa
Presidente da OAB de Franca, Luiza Gouvêa

“Ao longo dos anos, Franca tem perdido muitas coisas”, afirma Luiza Gouvêa, presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Franca. Para ela, a falta de representantes locais eleitos fez a cidade deixar escapar investimentos e oportunidades. “Devemos conscientizar sobre a importância do voto.”

Luiza é uma das vozes que se somam à campanha Franca Tem Voz (#VoteFranca), movimento apartidário que busca conscientizar a população sobre a importância de eleger representantes locais que conheçam a realidade da cidade e defendam suas causas nas eleições de 2026.

A campanha é idealizada por Acif, Cocapec, Unimed, GCN e Rádio Difusora, com o apoio de CDL, Ciesp, OAB, Sebrae, Uni-Facef, Franca Basquete, Magazine Luiza e outras entidades e empresas. O objetivo é mobilizar a população para que Franca amplie sua representação na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e conquiste representação na Câmara dos Deputados.

A presidente da OAB Franca reforçou que a falta de representatividade não afeta apenas a política, mas também investimentos e recursos essenciais para a cidade e a região. Ela explicou que, sem políticos que conheçam essa realidade, áreas como saúde, trânsito e segurança acabam sendo prejudicadas, e o desenvolvimento da cidade fica comprometido.

“Nós podemos falar do posto fiscal. Nós tínhamos o posto fiscal em Franca, o posto fiscal agora é só em Ribeirão Preto. Aqui tem um pequeno atendimento, mas não há fiscais em Franca e eu posso atribuir isso a realmente uma questão política”, exemplificou.

A presidente destacou que apenas o candidato ser da região não é suficiente. Segundo ela, é preciso que os eleitos compreendam as causas da população e da cidade, garantindo que as demandas locais sejam efetivamente defendidas.

"Nós devemos conscientizar a população da importância do seu voto e de votar em alguém que vai olhar para as nossas causas, para o nosso povo, para a nossa região", finalizou.

