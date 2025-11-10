“Ao longo dos anos, Franca tem perdido muitas coisas”, afirma Luiza Gouvêa, presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Franca. Para ela, a falta de representantes locais eleitos fez a cidade deixar escapar investimentos e oportunidades. “Devemos conscientizar sobre a importância do voto.”
Luiza é uma das vozes que se somam à campanha Franca Tem Voz (#VoteFranca), movimento apartidário que busca conscientizar a população sobre a importância de eleger representantes locais que conheçam a realidade da cidade e defendam suas causas nas eleições de 2026.
A campanha é idealizada por Acif, Cocapec, Unimed, GCN e Rádio Difusora, com o apoio de CDL, Ciesp, OAB, Sebrae, Uni-Facef, Franca Basquete, Magazine Luiza e outras entidades e empresas. O objetivo é mobilizar a população para que Franca amplie sua representação na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e conquiste representação na Câmara dos Deputados.
A presidente da OAB Franca reforçou que a falta de representatividade não afeta apenas a política, mas também investimentos e recursos essenciais para a cidade e a região. Ela explicou que, sem políticos que conheçam essa realidade, áreas como saúde, trânsito e segurança acabam sendo prejudicadas, e o desenvolvimento da cidade fica comprometido.
“Nós podemos falar do posto fiscal. Nós tínhamos o posto fiscal em Franca, o posto fiscal agora é só em Ribeirão Preto. Aqui tem um pequeno atendimento, mas não há fiscais em Franca e eu posso atribuir isso a realmente uma questão política”, exemplificou.
A presidente destacou que apenas o candidato ser da região não é suficiente. Segundo ela, é preciso que os eleitos compreendam as causas da população e da cidade, garantindo que as demandas locais sejam efetivamente defendidas.
"Nós devemos conscientizar a população da importância do seu voto e de votar em alguém que vai olhar para as nossas causas, para o nosso povo, para a nossa região", finalizou.
