“Ao longo dos anos, Franca tem perdido muitas coisas”, afirma Luiza Gouvêa, presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Franca. Para ela, a falta de representantes locais eleitos fez a cidade deixar escapar investimentos e oportunidades. “Devemos conscientizar sobre a importância do voto.”

Luiza é uma das vozes que se somam à campanha Franca Tem Voz (#VoteFranca), movimento apartidário que busca conscientizar a população sobre a importância de eleger representantes locais que conheçam a realidade da cidade e defendam suas causas nas eleições de 2026.

A campanha é idealizada por Acif, Cocapec, Unimed, GCN e Rádio Difusora, com o apoio de CDL, Ciesp, OAB, Sebrae, Uni-Facef, Franca Basquete, Magazine Luiza e outras entidades e empresas. O objetivo é mobilizar a população para que Franca amplie sua representação na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e conquiste representação na Câmara dos Deputados.