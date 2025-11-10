Mario Rodrigues Pereira, 70 anos, morreu na tarde desta segunda-feira, 10, enquanto realizava uma manutenção na caixa d’água de uma casa na rua São Luís, no bairro Jardim Brasilândia, em Franca.
Segundo informações apuradas no local, a vítima era o proprietário do imóvel, atualmente alugado. Ele havia ido ao local para realizar reparos na caixa d’água e, segundo moradores, já havia subido duas vezes antes do incidente.
Na terceira vez, os vizinhos ouviram um barulho e perceberam que o homem havia caído sobre a laje. As causas da morte ainda serão apuradas, mas há suspeita de que ele tenha sofrido uma descarga elétrica ou um mal súbito, já que possuía comorbidades, como hipertensão e problemas pulmonares.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar, encontrou a vítima em parada cardiorrespiratória. Os socorristas ainda tentaram reanimá-lo, mas o homem não resistiu e morreu no local.
A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e as causas exatas da morte deverão ser confirmadas após o laudo.
