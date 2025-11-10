Uma idosa passou por momentos de desespero neste domingo, 9, ao ser trancada dentro do Cemitério Santo Agostinho, no Jardim Antônio Petraglia, em Franca. Ela visitava os túmulos de familiares quando percebeu que o portão havia sido fechado e precisou pular o muro para conseguir sair.
De acordo com informações, a mulher estava deixando o cemitério, mas se lembrou de que havia esquecido o terço e voltou para buscá-lo. Quando retornou ao portão, ele já estava trancado.
A idosa gritou pedindo ajuda, mas ninguém a ouviu.
Desesperada, ela começou a andar ao redor do muro, até que jovens que esperavam o ônibus em um ponto próximo escutaram seus pedidos de socorro. Os estudantes viram a senhora pelo muro e, sem outra alternativa, ajudaram-na a pular para fora do cemitério.
Com muito cuidado e dificuldade, dois jovens e uma mulher conseguiram retirar a idosa do local em segurança. Depois do susto, seguiu a pé para casa.
Em nota, a Prefeitura de Franca informou que os cemitérios municipais funcionam todos os dias, das 7h às 17h, e que há placas informando o horário de encerramento. A administração ainda destacou que é feita uma vistoria antes do fechamento dos portões para verificar se há visitantes no local.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.