Uma idosa passou por momentos de desespero neste domingo, 9, ao ser trancada dentro do Cemitério Santo Agostinho, no Jardim Antônio Petraglia, em Franca. Ela visitava os túmulos de familiares quando percebeu que o portão havia sido fechado e precisou pular o muro para conseguir sair.

De acordo com informações, a mulher estava deixando o cemitério, mas se lembrou de que havia esquecido o terço e voltou para buscá-lo. Quando retornou ao portão, ele já estava trancado.

A idosa gritou pedindo ajuda, mas ninguém a ouviu.

Desesperada, ela começou a andar ao redor do muro, até que jovens que esperavam o ônibus em um ponto próximo escutaram seus pedidos de socorro. Os estudantes viram a senhora pelo muro e, sem outra alternativa, ajudaram-na a pular para fora do cemitério.