Deixe a ACIF cuidar de suas redes e prepare seu negócio para 2026 Se você quer dar um upgrade nos seus negócios, divulgando sua marca nas redes e potencializando seus materiais de marketing, este é o melhor caminho para 2026. Antecipar tendências e oportunidades, entender o que o mercado espera, como o consumidor está se comportando e quais canais terão maior impacto: tudo isso é essencial para se destacar.

Com o apoio da ACIF, sua empresa estará pronta para esse novo cenário: com estratégias personalizadas, presença digital fortalecida e uma comunicação que conecta sua marca ao público, tanto nos meios virtuais quanto nos físicos.

“Para isso, a ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) coloca à disposição das empresas de Franca e região uma agência de comunicação completa, com soluções voltadas para criação de sites, papelaria, produção de conteúdo e gestão de redes sociais, além de orientações de marketing individualizadas e tráfego pago”, afirma a Luciene Batista, responsável pelo atendimento comercial da Agência ACIF.

A Agência ACIF conta com uma estrutura de profissionais das áreas de marketing, publicidade e propaganda, social media, videomakers, editores, jornalistas, web designer e designers gráficos experientes e, para conhecer mais sobre seus serviços, entre em contato pelo (16) 99156-3799, WhatsApp que você também acessa pelo link: https://wa.me/5516991563799.

“Somos uma agência com profunda experiência no mercado local. Por sermos vinculados à ACIF, os serviços oferecidos trazem um olhar atento às demandas específicas da cidade e dados estratégicos do Instituto de Pesquisa ACIF que podem embasar a criação dos conteúdos e as orientações de marketing de forma única”, afirma Luciene. “Os valores praticados pela Agência ACIF são parcialmente subsidiados pela associação em prol de seus associados e, por isso, se tornam bastante competitivos no mercado”, alerta.

Veja como a Agência ACIF pode impulsionar o seu negócio

• Gestão de Redes Sociais: administração completa dos perfis, criação de artes e posts, captação e edição de vídeos, estratégias de engajamento e muito mais;

• Criação de Logotipos: desenvolvimento de identidades visuais alinhadas ao propósito e estilo da sua marca;

• Materiais de Papelaria: cartões de visita, embalagens, cardápios, tags e demais peças essenciais para a comunicação do seu negócio; • Desenvolvimento Web: criação de páginas de apresentação (landing page) e sites completos;

• Manual de Identidade Visual: documento com diretrizes detalhadas para uso correto do logotipo, cores, tipografia e demais elementos gráficos da sua marca;

• Gestão de Tráfego Pago: planejamento, configuração e otimização de campanhas em Google Ads, Facebook Ads e Instagram Ads;

• Orientação de Marketing: encontros individuais com um profissional especializado para construir estratégias de comunicação personalizadas para sua empresa.

Para agendar um café e conhecer mais sobre a Agência ACIF, entre em contato pelo telefone (16) 99156-3799, que você também acessa pelo link: https://wa.me/5516991563799.