10 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EM FRANCA

Empresário é preso após oferecer picolé e passar a mão em menina

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Policiais militares encaminharam o suspeito até a CPJ de Franca, onde ficou preso em flagrante
Policiais militares encaminharam o suspeito até a CPJ de Franca, onde ficou preso em flagrante

O proprietário de um estabelecimento comercial no bairro Cidade Nova, em Franca, foi preso em flagrante neste domingo, 9, após oferecer um picolé para uma menina de 13 anos e passar a mão em suas coxas.

Segundo a Polícia Civil, a garota foi até o estabelecimento e, ao chegar, o proprietário se aproximou, começou a conversar e ofereceu um picolé. Ela aceitou e ele, então, começou a passar a mão nas coxas da criança que se sentindo incomodada e saiu do local.

A menina contou o que aconteceu aos familiares, que acionaram a Polícia Militar. Os agentes rapidamente chegaram até o endereço mencionado. O homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários