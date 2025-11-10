O proprietário de um estabelecimento comercial no bairro Cidade Nova, em Franca, foi preso em flagrante neste domingo, 9, após oferecer um picolé para uma menina de 13 anos e passar a mão em suas coxas.

Segundo a Polícia Civil, a garota foi até o estabelecimento e, ao chegar, o proprietário se aproximou, começou a conversar e ofereceu um picolé. Ela aceitou e ele, então, começou a passar a mão nas coxas da criança que se sentindo incomodada e saiu do local.

A menina contou o que aconteceu aos familiares, que acionaram a Polícia Militar. Os agentes rapidamente chegaram até o endereço mencionado. O homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável.