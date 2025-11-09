O jovem Alexsander Leite Oliveira, de 21 anos, morreu após um grave acidente de carro na rodovia AMG-2555, enquanto seguia para se apresentar em um evento de som automotivo na cidade de Nova Ponte/MG, neste fim de semana.

No carro estavam Alexsander e duas amigas, que também participariam do evento. Durante o trajeto, chovia muito, o que pode ter contribuído para o acidente.

Alexsander perdeu o controle do Ford Ka prata. O veículo rodou na pista e capotou diversas vezes.

Com o impacto, os três ocupantes foram arremessados para fora do carro. As duas jovens sofreram ferimentos, mas foram resgatadas com vida. Já Alexsander teve lesões graves e morreu ainda no local.