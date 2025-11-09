O jovem Alexsander Leite Oliveira, de 21 anos, morreu após um grave acidente de carro na rodovia AMG-2555, enquanto seguia para se apresentar em um evento de som automotivo na cidade de Nova Ponte/MG, neste fim de semana.
No carro estavam Alexsander e duas amigas, que também participariam do evento. Durante o trajeto, chovia muito, o que pode ter contribuído para o acidente.
Alexsander perdeu o controle do Ford Ka prata. O veículo rodou na pista e capotou diversas vezes.
Com o impacto, os três ocupantes foram arremessados para fora do carro. As duas jovens sofreram ferimentos, mas foram resgatadas com vida. Já Alexsander teve lesões graves e morreu ainda no local.
As duas passageiras foram encaminhadas para um hospital em Uberaba (MG), onde receberam atendimento médico. Equipes de resgate e da Polícia Científica estiveram no local e confirmaram o óbito do jovem.
A tragédia causou grande comoção nas redes sociais. Familiares e amigos lamentaram a morte de Alexsander com mensagens de carinho e homenagens, lembrando sua alegria, paixão por carros e pelo som automotivo.
Eles contaram que um dos maiores sonhos do jovem era ter uma Saveiro, e que ele vinha se esforçando para realizar esse desejo.
O velório de Alexsander Leite Oliveira será realizado em Franca SP, nesta segunda-feira, 10, no Velório Municipal do Parque Vicente Leporace, das 7h às 15h30, na sala 1.O sepultamento acontecerá no Cemitério Santo Agostinho.
