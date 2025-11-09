A Prefeitura de Franca deu mais um passo importante na ampliação das ações de segurança pública no município. Um novo pacote de investimentos está em execução para estender o sistema de videomonitoramento da cidade, que passará a contar com mais de 2 mil câmeras instaladas em prédios públicos, áreas externas, vias de grande circulação, entradas e saídas da cidade.

O objetivo é formar um cinturão de segurança integrado, reforçando a prevenção, coibindo práticas criminosas e auxiliando a identificação de suspeitos em tempo real. Já está aberta a licitação para a aquisição e instalação de 46 novas câmeras de alta precisão, com tecnologia de reconhecimento facial e conexão direta com os sistemas de inteligência das polícias Civil e Militar, dentro do programa estadual Muralha Paulista.

Todas as imagens são monitoradas de forma contínua, 24 horas por dia, pela Central de Monitoramento, localizada no bairro Cidade Nova. De lá, agentes especializados acompanham o fluxo da cidade e acionam rapidamente as forças de segurança quando há flagrantes ou situações suspeitas. Para fortalecer essa operação, a Prefeitura criou o cargo de Agente de Videomonitoramento, que já atua em conjunto com a Guarda Civil Municipal.

Neste ano, o município já havia ampliado o monitoramento urbano para 78 câmeras distribuídas em ruas e avenidas, além de reativar e modernizar toda a estrutura da Central.

A Prefeitura também implantou a Atividade Delegada, programa no qual o município remunera policiais militares para reforçar a presença ostensiva nas ruas em horários e áreas estratégicas.

Nos últimos anos, cerca de três dezenas de novas viaturas e equipamentos foram entregues às Forças de Segurança, fortalecendo o patrulhamento e a capacidade de resposta.

Integração ao Muralha Paulista

A ampliação do sistema de câmeras de Franca estará conectada ao Muralha Paulista, programa do Governo do Estado de São Paulo que integra câmeras e sistemas de identificação de municípios e rodovias em uma única malha de vigilância digital.

O Muralha Paulista utiliza tecnologias como reconhecimento facial e leitura automática de placas de veículos (OCR/ALPR) para identificar suspeitos, veículos roubados ou procurados, além de cruzar informações com bancos de dados das polícias.

Na prática, isso significa que as imagens captadas em Franca acionam rapidamente equipes de inteligência e patrulhamento em toda a região e no Estado, criando um cinturão de segurança que dificulta a fuga e deslocamento de criminosos.

Com essa integração, Franca deixou de operar apenas o seu próprio sistema. Hoje, as informações já são compartilhadas em tempo real, reforçando a prevenção, aumentando a eficiência das investigações e ampliando a capacidade de resposta das forças policiais.