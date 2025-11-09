De Flávia e Gabriel
Eles são fundadores do tradicional e premiado café Labareda. Flávia Lancha e Gabriel Mei Alves de Oliveira são referências no setor e foram nossos patronos e homenageados no dia 24 de outubro, na Noite de Empresários e Personalidades. Eles receberam a homenagem do diretor executivo da Record Interior SP, Adriano Freitas, e do casal Keila e Ton Meneghini, diretores do Provence SPA. Ao casal, meus agradecimentos pela amizade e pela parceria de sempre.
Grandes homenageados
Grandes nomes do famoso Condomínio RioSol Sacramento, Eliezer Reis da Silva e Eliel Lima, foram patrocinadores e homenageados dos 50 anos de EP. Eles se destacam no eixo Rifaina/Sacramento e agitam a região com o luxuoso condomínio. Com parcerias famosas, como a dupla Édson e Hudson e o apresentador Ratinho, soube que em breve teremos muitas novidades. Eles fazem a diferença e merecem todas as homenagens. Na foto os sócios, Eliezer e Eliel com o querido e sempre a aclamado Sidnei Rocha.
30 anos
Júnior Lima comemora, neste ano de 2025, 30 anos do seu bem-sucedido Escritório Contábil Júnior. Com uma extensa lista de clientes, é referência no setor e foi um dos grandes homenageados dos 50 anos da Noite EP - Empresários e Personalidades. Hoje, ele tem ao seu lado suas filhas, Yasmin e Amanda, lindas e competentes, que já assumem importantes responsabilidades na empresa da família com muito comprometimento e amor. Que venham mais e mais anos de sucesso. Parabéns!
Destaque
Destaque no setor imobiliário, a AACosta Imobiliária é muito bem dirigida pelo competente Luiz César Costa e sua esposa, Edmara Oliveira Costa. Além de parceiros, foram os grandes homenageados do setor e receberam seu troféu das mãos dos patronos e grandes patrocinadores dos 50 anos da Noite EP: Noedi e Samuel Freitas, diretores do Grupo Med Clin.
Verônica
Ela dirige com maestria a famosa Auditive Aparelhos Auditivos. Empreendedora, fonoaudióloga e mãe, Verônica Soares é uma referência no setor. Bem articulada e cheia de comprometimento, ela leva o que há de melhor para seus pacientes de Franca e região. Incansável, soube que está cheia de planos para o próximo ano, que com certeza será repleto de sucesso. Verônica e sua Auditive foram parceiros da Noite EP e homenageados pela excelência nos serviços prestados.
Sucesso
O bem-sucedido e conceituado escritório Lago Lima Advogados comemora, agora em novembro, 25 anos de atuação no mercado. O advogado e fundador do famoso escritório, Luiz Lago, ganhou como sócia a querida advogada Mônica Lima pouco tempo depois. Para celebrar os 25 anos de sucesso, eles recebem convidados seletos para uma palestra especial na OAB, no dia 13 de novembro. As comemorações começaram com um podcast que, a cada semana, é comandado por um dos sócios e vem fazendo grande sucesso. Também foram grandes homenageados na EP 50 anos. Desejo mais sucesso e agradeço o carinho que sempre dispensam a mim. Parabéns!
TopoTerra
A TopoTerra é especializada em topografia e terraplanagem. Fundada e dirigida pelo casal Maria Aparecida e José Mário Conterato, que contam com o apoio e profissionalismo precioso do filho, o engenheiro Alan Conterato, também diretor. Eles participam dos principais projetos de Franca e região. Amigos do coração e empresários muito bem-sucedidos, fizeram questão de patrocinar a 50ª Noite e ainda foram homenageados como referência no setor. Agradeço a parceria e a presença nesta noite que já entrou para a história da cidade. Eles receberam o troféu do professor e fundador da Famef e secretário da Cidadania, Pessoa com Deficiência e Inclusão Social de Ribeirão Preto, Cláudio Romualdo.
Parabéns
Jornalista, executivo de contas públicas da agência House Criativa de Bauru-SP e especialista em comunicação política e governamental, Thiago Esteffanato escolheu Franca para residir ao lado do companheiro Luciano Marques. Thiago é daquelas pessoas que adora conhecer gente, saber de todos os assuntos, e é uma companhia que agrega e deixa tudo mais leve. Ele é um dos homenageados da EP 50 Anos, além de receber meu abraço especial pelo seu aniversário, que foi comemorado no dia 6 de novembro. Salve, Thiago!
