O bem-sucedido e conceituado escritório Lago Lima Advogados comemora, agora em novembro, 25 anos de atuação no mercado. O advogado e fundador do famoso escritório, Luiz Lago, ganhou como sócia a querida advogada Mônica Lima pouco tempo depois. Para celebrar os 25 anos de sucesso, eles recebem convidados seletos para uma palestra especial na OAB, no dia 13 de novembro. As comemorações começaram com um podcast que, a cada semana, é comandado por um dos sócios e vem fazendo grande sucesso. Também foram grandes homenageados na EP 50 anos. Desejo mais sucesso e agradeço o carinho que sempre dispensam a mim. Parabéns!

TopoTerra

A TopoTerra é especializada em topografia e terraplanagem. Fundada e dirigida pelo casal Maria Aparecida e José Mário Conterato, que contam com o apoio e profissionalismo precioso do filho, o engenheiro Alan Conterato, também diretor. Eles participam dos principais projetos de Franca e região. Amigos do coração e empresários muito bem-sucedidos, fizeram questão de patrocinar a 50ª Noite e ainda foram homenageados como referência no setor. Agradeço a parceria e a presença nesta noite que já entrou para a história da cidade. Eles receberam o troféu do professor e fundador da Famef e secretário da Cidadania, Pessoa com Deficiência e Inclusão Social de Ribeirão Preto, Cláudio Romualdo.