“O bom livro é aquele que se abre com interesse e se fecha com proveito”
A.B. Alcott
Aniversários
Segunda, 10, é aniversário do Luciano Carlos da Silva, Carlão Alberto Rodrigues e Danilo Serafim...
Na terça-feira, 11, dona Ernestina Barbosa e Murilo Arruda...
Na quarta, 12, Dr. Pádua, Ana Posteraro, Eliana Presotto Fernandes, Clóves Plácido Barbosa, Margareth Ferreira, Renata Modesto e Vanessa Camilo Parra...
Na quinta, 13, Diogo Sanches Neto, Silvinha Alonso Bittar Cunha, Theo Maia Filho, Sidnei Meneghetti, Aurélio Maranha e Tiazilda...
Na sexta-feira, 14, Denise Silva e Gabriel Paes...
Na sexta-feira, 15, Argante Betarello.
Abraço a todos.
O Casamento e as Bodas
Há 25 anos, o Monsenhor José Geraldo Segantin celebrava o casamento da minha filha Cláudia Sanches Rodrigues com o Joaquim Rodrigues de Rezende Neto, na Catedral N. S. da Conceição. E agora, recebiam as bênçãos do mesmo padre José Geraldo, no Santuário Santo Antônio. Estávamos, com a família, abraçando o casal muito querido. Que Deus continue os abençoando!
Parabéns, doutor Paulo!
Quem está com nova idade desde a quinta-feira, 6, na semana que passou, é o juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Franca, Paulo Sérgio Jorge Filho, na foto com a esposa Roberta. Parabéns, e abraço ao casal e seus filhos, Paulo e Enzo.
Família feliz
Desde sábado, 8, o amigo Antônio Andrade (Toninho) está recebendo os cumprimentos por mais um ano de vida. Juntamos o nosso abraço a ele e sua Conceição Franchini de Andrade, que formaram essa família bonita e feliz, com as filhas Marina, Sílvia, Cláudia e Regina. Segue também o abraço aos genros e netos.
Dicas Práticas
Para retirar o excesso de sal da comida, pingue algumas gotas de limão e deixe ferver um pouco mais. Pode-se acrescentar também uma colherinha de açúcar e outra de vinagre. Outra dica: para ver se a temperatura do óleo já está no grau desejado, é só colocar um quadradinho de pão na panela. Quando o pão ficar corado e crocante, é sinal de que o óleo estará no ponto ideal para a fritura.
Tim-Tim
Segue daqui o abraço para a amiga, arquiteta Vanessa Camilo Parra, que entra em novo ciclo de vida nesta quarta-feira, 12. Ela integra também a equipe do grupo Parra Imobiliária, dirigida pelo maridão e meu amigo Marcos Parra. Que sigam felizes, e o abraço também à filha Júlia.
Amigo Murilo
Tem amizades que começam e se estendem por toda a família. É assim com o arquiteto Murilo Arruda, amigo do meu filho Valdes Júnior desde muitos anos, e que se tornou amigo de todos nós, assim como a psicóloga, sua esposa Patrícia, e as filhas gêmeas Isabela e Manuela. E nesta terça-feira, 11, é aniversário do Murilo. Parabéns e um abraço a todos.
Abraço ao Luciano
Desde quando conheci o Luciano, ele ainda muito jovem, já enfrentava o batente sob o comando do sempre exigente Toninho Rizatti, na empresa de bebidas, que é um destaque na Ambev. Com toda a sua dedicação, tornou-se peça da maior importância na empresa. Então, meu abraço ao Luciano Carlos da Silva, e parabéns por tudo.
Co-Piada
A jovem, loirinha muito bonitinha, se candidata ao cargo de auxiliar do delegado de polícia. Ele se encantou com a loirinha e perguntou na entrevista, julgando que ela acertaria na primeira:
- Quanto é 1 mais 1?
- Onze, diz a jovem.
- Diga dois meses que começam com a letra “M”.
- Mês que vem e mês passado.
O delegado fez uma última pergunta:
- Quem matou Getúlio Vargas?
- Não sei.
- Então, vai pra casa, tente descobrir e volte amanhã.
Chegando em casa, a mãe pergunta:
- Como foi na entrevista para auxiliar do delegado?
- A entrevista foi ótima. Primeiro dia de trabalho, já estou investigando um homicídio.
Arquivo do Tempo
Lembram-se do Cidade contra Cidade, com Silvio Santos no comando? Franca participou e ganhou de Tupã e de Americana. Numa dessas, tinha a tarefa de chutes ao gol. Levamos o Faria para o gol e o Zé Augusto para os pênaltis. Ganhamos. Nesta foto, estou entre os saudosos amigos, Zé Augusto e Faria, além do grande Sílvio Santos. Foi inesquecível!
Mensagem Final
Pais não são eternos... Ligue para eles, visite-os, leve os netos para vê-los, ria com eles, abrace, deixe eles falarem e contarem suas histórias repetidas, leve os doces e comidas favoritos deles, trate-os com respeito e carinho... Amanhã pode ser muito tarde...
