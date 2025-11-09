Família feliz

Desde sábado, 8, o amigo Antônio Andrade (Toninho) está recebendo os cumprimentos por mais um ano de vida. Juntamos o nosso abraço a ele e sua Conceição Franchini de Andrade, que formaram essa família bonita e feliz, com as filhas Marina, Sílvia, Cláudia e Regina. Segue também o abraço aos genros e netos.

Dicas Práticas

Para retirar o excesso de sal da comida, pingue algumas gotas de limão e deixe ferver um pouco mais. Pode-se acrescentar também uma colherinha de açúcar e outra de vinagre. Outra dica: para ver se a temperatura do óleo já está no grau desejado, é só colocar um quadradinho de pão na panela. Quando o pão ficar corado e crocante, é sinal de que o óleo estará no ponto ideal para a fritura.