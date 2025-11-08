Contando com mais de 400 jogadores acima de 50 anos, entre eles muitos ex-profissionais, e com a participação de 14 equipes, a 6a edição da Copa da Amizade de Chacrobol de Franca realizou sua final neste sábado, 8, no campo da Vila São Sebastião, zona Oeste da cidade.
O time da Casa do Fiat ficou com o título ao bater a equipe do Ferricelli, por 1 a 0, com gol de Fernandinho Dodô, marcado logo no início da partida.
Após o gol, o Ferricelli tentou de todas as maneiras, mas a Casa do Fiat, mesmo com o jogador expulso no segundo tempo, segurou o resultado.
A praça de Esportes da Vila São Sebastião esteve completamente lotada com o público prestigiando a final do campeonato de veteranos.
O artilheiro do Campeonato foi Fernandinho Dodo, com 8 gols.
Na disputa pelo terceiro lugar, não houve jogo. As duas equipes, Amigos do Francaninha e Penãrol, resolveram dividir a premiação após forte chuva no início do jogo.
O organizador do campeonato, Paulo Terezo destacou a qualidade da competição. "Contamos com grandes jogadores e 14 equipes nessa edição. Realmente foi um campeonato de muita qualidade, com o brilho desses jogadores na idade de 50 anos ou mais. Agora é já organizar o próximo campeonato", diz Paulo Terezo.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.