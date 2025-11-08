Contando com mais de 400 jogadores acima de 50 anos, entre eles muitos ex-profissionais, e com a participação de 14 equipes, a 6a edição da Copa da Amizade de Chacrobol de Franca realizou sua final neste sábado, 8, no campo da Vila São Sebastião, zona Oeste da cidade.

O time da Casa do Fiat ficou com o título ao bater a equipe do Ferricelli, por 1 a 0, com gol de Fernandinho Dodô, marcado logo no início da partida.

Após o gol, o Ferricelli tentou de todas as maneiras, mas a Casa do Fiat, mesmo com o jogador expulso no segundo tempo, segurou o resultado.