A chuva intensa que atingiu Franca na tarde deste sábado, 8, provocou estragos no bairro Morada do Sol. Um barracão, localizado na Rua Osmar Corrêa Neves, teve o telhado e parte dos muros derrubados pela força do vento.

Com o impacto, pedaços do telhado e de alvenaria foram arremessados a longa distância, atingindo a fiação elétrica e ficando espalhados pela via. Moradores da região relataram que os destroços foram parar sobre os fios de energia a pelo menos 100 metros do local do desabamento, deixando parte da rua sem energia e assustando quem passava pelo trecho.

No momento do incidente, havia pessoas trabalhando dentro do barracão. Elas contaram que ouviram um forte estalo antes que a estrutura começasse a ceder, o que deu tempo para que todos saíssem do imóvel. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.