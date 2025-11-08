Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (7), no Parque Vicente Leporace, em Franca SP. O rapaz confessou aos policiais que recebia R$ 100 por dia para vender entorpecentes no bairro.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento pela região quando, ao passarem pela rua José Infante Vieira, conhecida pela intensa comercialização de drogas, avistaram dois homens em atitude suspeita em uma praça. Um deles entregava algo ao outro.
Assim que perceberam a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, cada um para um lado. Um deles, o que realizava a entrega, foi alcançado e detido a poucas quadras do local. Durante a abordagem, os agentes encontraram porções de cocaína, pedras de crack e maconha.
Ao ser questionado, o rapaz confessou que vendia as drogas, mas afirmou que não era o dono do material, dizendo apenas que trabalhava para outra pessoa e recebia R$ 100 por dia pelo serviço.
Os policiais retornaram ao ponto onde ele estava e encontraram mais papelotes e porções de drogas espalhados pelo chão, jogados provavelmente na tentativa de dispensar o entorpecente durante a fuga.
O jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu preso em flagrante. A identidade do suposto contratante não foi revelada, e as investigações continuam para localizar os demais envolvidos.
