Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (7), no Parque Vicente Leporace, em Franca SP. O rapaz confessou aos policiais que recebia R$ 100 por dia para vender entorpecentes no bairro.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento pela região quando, ao passarem pela rua José Infante Vieira, conhecida pela intensa comercialização de drogas, avistaram dois homens em atitude suspeita em uma praça. Um deles entregava algo ao outro.

Assim que perceberam a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, cada um para um lado. Um deles, o que realizava a entrega, foi alcançado e detido a poucas quadras do local. Durante a abordagem, os agentes encontraram porções de cocaína, pedras de crack e maconha.