Um homem de 34 anos ficou gravemente ferido após cair do prédio onde mora, no bairro Santa Helena, em Franca SP, na manhã deste sábado, 8. Segundo informações preliminares, a queda ocorreu após uma discussão familiar.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados depois que moradores encontraram o homem desacordado no pátio do condomínio. Testemunhas relataram que ele seria usuário de entorpecentes e teria discutido momentos antes com a companheira.

Os socorristas chegaram rapidamente e acionaram a Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU devido à gravidade dos ferimentos. A vítima apresentava múltiplas escoriações, fratura grave no nariz e traumatismo craniano. Foi necessário entubá-lo ainda na ambulância. Ele foi levado às pressas para a Santa Casa de Misericórdia de Franca.