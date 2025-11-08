08 de novembro de 2025
POLICIA INVESTIGA

Homem cai de prédio após briga familiar em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Homem caído no chão após a queda do seu apartamento.
Homem caído no chão após a queda do seu apartamento.

Um homem de 34 anos ficou gravemente ferido após cair do prédio onde mora, no bairro Santa Helena, em Franca SP, na manhã deste sábado, 8. Segundo informações preliminares, a queda ocorreu após uma discussão familiar.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados depois que moradores encontraram o homem desacordado no pátio do condomínio. Testemunhas relataram que ele seria usuário de entorpecentes e teria discutido momentos antes com a companheira.

Os socorristas chegaram rapidamente e acionaram a Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU devido à gravidade dos ferimentos. A vítima apresentava múltiplas escoriações, fratura grave no nariz e traumatismo craniano. Foi necessário entubá-lo ainda na ambulância. Ele foi levado às pressas para a Santa Casa de Misericórdia de Franca.

A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência, e o que teria motivado a queda ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

