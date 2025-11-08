08 de novembro de 2025
LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário deste sábado, 8, em Franca:

Nome: Paulo Correa de Andrade 

  • Idade: Não informada
  • Local do velório: Velório São Vicente, sala 7
  • Funerária: Nova Franca
  • Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
  • Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Euny Silva Tassini 

  • Idade: Não informada
  • Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
  • Funerária: Nova Franca
  • Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
  • Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: José Brandieri 

  • Idade: Não informada
  • Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
  • Funerária: Nova Franca
  • Local do sepultamento: Cemiterio da Saudade
  • Horário previsto do sepultamento: 10h

