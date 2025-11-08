Veja o obituário deste sábado, 8, em Franca:
Nome: Paulo Correa de Andrade
- Idade: Não informada
- Local do velório: Velório São Vicente, sala 7
- Funerária: Nova Franca
- Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
- Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Euny Silva Tassini
- Idade: Não informada
- Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
- Funerária: Nova Franca
- Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
- Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: José Brandieri
- Idade: Não informada
- Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
- Funerária: Nova Franca
- Local do sepultamento: Cemiterio da Saudade
- Horário previsto do sepultamento: 10h
