Um mecânico de 39 anos foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira, 7, após agredir violentamente a companheira, uma vendedora de 45 anos, no bairro Jardim Palma, em Franca SP. Segundo a Polícia Militar, o homem atacou a mulher com pedradas na cabeça, no ombro e na mão, depois de uma discussão por causa do volume alto do som.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que já estava dormindo quando o companheiro chegou em casa embriagado, ligou o som e aumentou o volume. Ao pedir que ele abaixasse, o homem passou a xingá-la e agir de forma agressiva. Diante das ofensas, a mulher acabou dando um tapa no rosto dele, o que o deixou ainda mais furioso.

Em seguida, o mecânico pegou uma pedra de ardósia e a acertou na cabeça, no ombro e na mão da companheira. A mulher, ferida, ligou para o pai pedindo socorro, e ele imediatamente foi até o local, acionando a Polícia Militar durante o trajeto.