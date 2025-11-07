As obras de revitalização da Praça Barão, no Centro de Franca, devem ser concluídas até 28 de novembro. A previsão foi anunciada pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB) após reunião com o presidente da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), Fernando Rached Jorge, realizada nesta sexta-feira, 7, na Prefeitura.
O prefeito informou que o cronograma foi ajustado após a substituição da empresa responsável pela execução inicial da obra.
“Tivemos um grave problema com a empresa que estava no processo, aplicamos multa e assumimos a conclusão. Na semana do dia 19, conseguimos finalizar o petit pavet e os bancos da parte direita, na frente dos cafés. A outra parte será entregue até o dia 28, quando o Papai Noel chegar, com a praça pronta e limpa para receber a população”, disse Alexandre.
O presidente da Acif ressaltou a importância da entrega dentro do prazo, considerando o impacto no comércio local. "São obras em pontos estratégicos do Centro que, ao serem entregues, podem impulsionar significativamente as vendas, garantindo melhor circulação e experiência aos consumidores em um período importante para o setor", afirmou Fernando.
A data de conclusão deve coincidir com o aniversário de 201 anos de Franca, a chegada do Papai Noel e o início das promoções da Black Friday, eventos que costumam movimentar o comércio da região central.
