As obras de revitalização da Praça Barão, no Centro de Franca, devem ser concluídas até 28 de novembro. A previsão foi anunciada pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB) após reunião com o presidente da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), Fernando Rached Jorge, realizada nesta sexta-feira, 7, na Prefeitura.

O prefeito informou que o cronograma foi ajustado após a substituição da empresa responsável pela execução inicial da obra.

“Tivemos um grave problema com a empresa que estava no processo, aplicamos multa e assumimos a conclusão. Na semana do dia 19, conseguimos finalizar o petit pavet e os bancos da parte direita, na frente dos cafés. A outra parte será entregue até o dia 28, quando o Papai Noel chegar, com a praça pronta e limpa para receber a população”, disse Alexandre.